Najpopularnija slastica veljače: Krafne možete pripremiti kod kuće, samo slijedite recept koji nam je dala popularna blogerica

Veljača je mjesec karnevala, a prva asocijacija na isti su definitivno krafne. Tijekom cijelog mjeseca možemo ih naći u svakoj pekari, trgovini, štandovima… No, ima li boljih od onih koje su napravljene kod kuće i mirišu na djetinjstvo?



Janja Benić, poznatija po imenu svog bloga - Janjolinka, podijelila je s nama recept za izradu krafni kod kuće kao i nekoliko trikova koje bi bilo dobro iskoristiti u pripremi kako bi ispale što bolje.



Sastojci:

510 g brašna (idealna je kombinacija brašna za dizana tijesta i malo Manitobe)

45 g šećera

9 g soli

15 g svježeg kvasca ili 9 g suhog kvasca

3 srednja jaja

Korica ½ limuna

120 g hladne vode

1 žličica ekstrakta vanilije

1 žlica ruma

120 g maslaca



Priprema:



Prvo treba prosijati brašno u zdjelu od miksera, pa mu dodati sol i koricu limuna. Važno je, napominje Janjolinka, da ne stavljajte sol zajedno s kvascem jer se kvasac neće aktivirati ako dođe u doticaj sa soli.



U zasebnu zdjelicu pripremite kvasac, vodu i šećer, a u drugu zdjelicu izvažite jaja pa stavite rum i vaniliju. Dodajte k brašnu zdjelicu s kvascem, pa na to zdjelicu s jajima.



Miksajte na srednjoj brzini 6-8 minuta ili do onda kada se tijesto počne odvajati od posude i kad se formiralo u kuglu. Tada isključimo mikser i pustimo tijesto da odmara 1 minutu.



Potom ponovo uključimo mikser na srednju brzinu i dodajemo postepeno maslac narezan na listiće.



Kada smo stavili cijeli maslac, uključimo mikser par minuta na srednje jaku brzinu sve dok se maslac ne poveže s ostatkom tijesta i ne postane sjajno, glatko i elastično (provjerimo tako da rukama razvučemo mali dio tijesta, ono ne bi trebalo pucati).



Dobro je raditi pauze između miksanja kako bi se tijesto i mikser odmarali.



Pokrijemo posudu s prozirnom folijom i ostavimo na sobnoj temperaturi da se diže otprilike 2 sata ili dok tijesto ne naraste za duplo

Nakon toga premijesimo tijesto i prebacimo u hladnjak preko noći. U hladnjaku bi trebalo stajati minimalno 6 h, a maksimalno 24 h. Sljedeći dan režemo tijesto (po 50 g) i oblikujemo u kuglice.

Foto: Janja Benić

Kuglice slažemo na pleh za pečenje koje je tek malo pobrašnjeno te ostavimo mjesta od jedne do druge kako bi imale mjesta kad se dignu. Pokrijemo ih s prozirnom folijom i pustimo da se dižu 2 i pol h do 3 h sata na sobnoj temperaturi.



Peku se na 165–170 stupnjeva u loncu (idealno je da imate termometar) ili u fritezi na 180 stupnjeva C po 2 minute sa svake strane.

Uvaljaju se u caster sugar (jako sitni kristal šećer) i pune po želji.

Foto: Janja Benić

Autorica recepta preporučuje da ih punite kremom od vanilije, a evo kako se ona priprema.



Sastojci:

1 mahuna vanilije ili 1 žličica ekstrakta od vanilije

500 g mlijeka

6 žumanjaka

125 g šećera

60 g brašna

125 g vrhnja za šlag



Miksajte žumanjke i šećer dok ne poblijede te umiješajte brašno. Stavite mlijeko u posudu za kuhanje i zagrijte ga neka lagano zavrije. Vruće mlijeko pomiješajte sa smjesom od jaja i brašna tako da ga izlijete polako kroz cjedilo.



Stavite cijelu smjesu u čistu posudu i vratite na laganu vatru. Neprestano miješajte dok ne postane gusta i glatka smjesa. Kada se smjesa počne sjajiti tada je gotova.



Maknite s vatre i dodajte ekstrakt vanilije, ukoliko možda koristite mahunu vanilije nju ćete kuhati s mlijekom od samog početka, a izvaditi ćete ju kad je krema gotova i prije nego ide u hladnjak.



Stavite kremu u zdjelu, pokrijte je prozirnom folijom tako da ista direktno prianja na kremu, ne dopuštajući da zrak uđe (ne želimo da se stvori korica na vrhu kreme).



Stavite u hladnjak da se potpuno ohladi.



Nakon što se krema ohladila, miksajte slatko vrhnje u šlag.



Slastičarsku kremu miksajte u zasebnoj zdjeli kako bi postala glatka.



Koristeći špatulu lagano umiješajte tučeno vrhnje u kremu. Uz pomoć vrećice za kreme punite krafne.

Foto: Janja Benić

