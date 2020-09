Muškarci, jeste li ikada fizički osjetili ženin orgazam? Evo kakav je točno osjećaj i što se događa u tom trenutku

U posljednje vrijeme sve više priča se o tome može li muškarac osjetiti kada žena doživljava orgazam. Pritom se ne misli da drhtanje njezinog tijela i stenjanje, već na fizički, anatomski osjećaj na penisu.



Neki muškarci otkrili su za Cosmopolitan da su zaista to doživjeli, a evo kakav je točno osjećaj.



Jedan 39-godišnjak rekao je da je siguran kako je osjetio ženski orgazam, ali i kako je drugačiji od žene do žene. "Osjećaj je poput zatezanja i opuštanja oko vašeg penisa, poput pulsirajuće akcije", opisao je.



Drugi, 29-godišnjak, tvrdi kako automatski osjeti promjenu vlažnosti kod žene, ali i osjećaj 'skupljanja' ili grčenja.

Djevojke testiraju partnere jednom rečenicom: "Mogao si biti bolji prema meni..." Pogledajte njihove reakcije:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je to moguće i što to točno znači? Osjećaj zatezanja i grčenja koji opisuju posljedica je kontrakcije mišića zdjelice i rodnice kod žene, pa nije čudno da tu kontrakciju osjete i muškarci, ali to nužno ne mora biti orgazam - kod nekih žena zdjelica uopće ne sudjeluje u tom dijelu seksa.



Također, sve ovisi i o samom penisu, odnosno njegovoj veličini i osjetljivosti živčanih završetaka. Muškarci s većim penisom imaju puno veće šanse iskusiti ovaj osjećaj. Kod nekih žena je, također, kontrakcija vagine tijekom cijelog odnosa intenzivnija nego kod drugih, pa muškarci lako to zamjene za orgazam i opisuju kao 'stiskanje'.



Da se lako mogu prevariti potvrđuju i rezultati jednog istraživanja u kojem je 85 posto muškaraca vjerovalo da je njihova partnerica doživjela orgazam, ali samo 64 posto žena potvrdilo je da jesu.



Kao i uvijek, stručnjaci tvrde da je komunikacija ključ dobrog seksualnog odnosa. Dakle, nemojte nagađati je li vaša žena doživjela orgazam već ju otvoreno pitajte.

Orgazam od 1,8 milijuna dolara - ovo je najskuplja igračka za seks na svijetu: