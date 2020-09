Istraživanje pokazalo: Samo jedna stvar koju žene rade tijekom seksa može ukazivati na njihovu nevjeru

U časopisu Archives of Sexual Behaviour nedavno je objavljeno novo istraživanje u kojem je sudjelovalo 138 žena i 121 muškarac koji su u stabilnim heteroseksualnim vezama, a odgovarali su na pitanja o orgazmu i varanju.



Kako prenosi The Sun, intenzitet ženskog orgazma nema gotovo nikakve veze s prevarom. Ipak, znanstvenici su pronašli poveznicu između lažiranja orgazama i sklonosti da će žena prevariti svog partnera. Što je više orgazama žena glumila, to je bila veća vjerojatnost da je već varala ili da će ponovno varati u budućnosti.

Zašto je to tako?

Starija istraživanja otkrila su da su žene koje glume orgazam nezadovoljne sa svojim partnerima i jednostavno ne mogu iskomunicirati što žele u krevetu, a taj podatak objašnjava potrebu da se zadovoljstvo i užitak pronađe s nekim drugim.



Stručnjaci uvijek napominju da žene rijetko mogu doživjeti vrhunac samo od penetracije, pa ako im želite pružiti taj užitak morate se malo više potruditi.