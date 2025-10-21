Ove simptome raka dojke mnoge žene zamijene za prehladu - nemojte i vi

Iako većina žena povezuje znakove raka dojke s promjenama unutar same dojke – poput kvržica, oteklina ili promjena na koži – važno je znati da bolest može utjecati i na druge dijelove tijela. U određenim slučajevima, rak dojke može potaknuti reakciju limfnih žlijezda u tijelu, koje mogu oteći slično kao tijekom obične prehlade. Prema Cancer Research UK, “obično ne možete osjetiti limfne žlijezde u tijelu. No, mogu oteći kada imate infekciju ili prehladu. Rjeđi, ali mogući uzrok oticanja limfnih žlijezda u pazuhu je rak dojke koji se proširio na to područje”.

Limfne žlijezde (ili limfni čvorovi) sitne su tvorbe oblika zrna graha koje se nalaze po cijelom tijelu – ispod pazuha, u preponama, na vratu, u trbuhu, zdjelici i prsima. Njihova je glavna uloga filtrirati limfnu tekućinu, koja sadrži otpadne tvari, bakterije, oštećene stanice i potencijalno kancerogene stanice, prenosi Express.co.

Kada se tijelo bori protiv infekcije, broj bijelih krvnih stanica u limfnim čvorovima raste, što uzrokuje njihovo privremeno povećanje i bolnost. Međutim, ako se stanice raka odvoje od tumora i zaustave u limfnom čvoru, i on može oteći – često bez boli. Limfni čvor najbliži zahvaćenom području obično se povećava prvi. Primjerice, kod prehlade oteknu limfni čvorovi na vratu, dok rak dojke najčešće uzrokuje oticanje limfnih čvorova u pazuhu.

Najčešći znakovi raka dojke

Većina znakova raka dojke ipak se pojavljuje unutar same dojke. Najčešći simptom je kvržica, no treba imati na umu da većina kvržica nije zloćudna. Kako navodi Cancer Research UK, “kvržice koje nisu rak nazivaju se benignima i često su posljedica cista ili fibroadenoma”. Ciste su tekućinom ispunjene tvorbe koje se mogu pojaviti u tkivu dojke i često uzrokuju kvrgav osjećaj.

Fibroadenom je nakupina vlaknastog i žljezdanog tkiva, koja se najčešće javlja kod žena mlađih od 40 godina. Bez obzira na uzrok, svaku kvržicu treba pregledati liječnik. Liječnik opće prakse može preporučiti dodatne pretrage kako bi se utvrdilo je li riječ o karcinomu.

Rak dojke kod muškaraca

Rak dojke ne pogađa samo žene. Iako je rijedak, može se pojaviti i kod muškaraca. Najčešći simptom je bezbolna kvržica u dojci, a mogu se javiti i iscjedak iz bradavice, uvlačenje bradavice prema unutra, osip ili rana na bradavici ili koži dojke.

Bol i promjene na koži – uvijek vrijedi provjeriti

Bol u dojci nije nužno znak raka – često je bezazlena i može se javiti u jednoj ili obje dojke bez jasnog uzroka. No, promjene na koži – poput nabiranja, udubljenja, crvenila, osipa ili rana koje ne prolaze – uvijek zahtijevaju liječnički pregled. Rano prepoznavanje simptoma i pravovremeni odlazak liječniku ključni su za uspješno liječenje raka dojke.