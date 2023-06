Muškarac priznao: 'Moja ljubavnica misli da se ne seksam sa svojom djevojkom, ali ona je sad trudna'

30-godišnji muškarac za The Sun je priznao da ima aferu sa ženom na poslu dok je njegova 29-godišnja djevojka trudna s njihovim djetetom. Ali, to nije sve. On je i lagao svojoj 34-godišnjoj ljubavnici te joj je rekao da je prestao imati seks sa svojom partnericom: 'Ona će poludjeti kad sazna'. Nevjerni muškarac dodaje i kako voli obje žene i ne želi upropastiti svoje šanse da bude tata.

'Bio sam sa svojom djevojkom otkako smo bili u školi, pa nisam imao puno iskustva s drugim ženama', objašnjava, 'Kad mi je kolegica prišla na božićnoj zabavi prošle godine, bilo sam vrlo polaskan. Bio sam i jako pijan. Na kraju sam se otišao kod nje i vodio ljubav s njom. Mislio sam da je to veza za jednu noć, ali onda me ona stalno dovodila u iskušenje'.

Činjenica da je veza bila tajna još ga je više uzbuđivala, ali kaže da je znao da to nije u redu i mislio je prekinuti taj odnos. 'Nisam očekivao da ću razviti prave osjećaje prema svojoj ljubavnici. Zatim, prošli tjedan, moja je djevojka objavila da je trudna', dodaje, 'Nije bilo planirano, ali bio sam tako sretan. Oduvijek sam želio biti tata. Ona nema pojma da sam imao aferu. Znam da bi, ako sazna, bila jako povrijeđena i ostavila bi me - i vjerojatno bi mi bilo teško viđati svoje dijete'.

Također, njegova ljubavnica misli da su on i njegova djevojka na rubu prekida. 'Znam da ne mogu imati i žene i dijete. Ali, bojim se da ću ih na kraju sve izgubiti', priznaje, 'Napravio sam takav nered od svega. Ne znam što da radim'.

Stručnjakinja za odnose odlučila ga je savjetovati: 'Dobro razmislite što želite. Ako volite svoju djevojku, onda trebate prekinuti aferu i uložiti sve svoje napore u vašu vezu. O vama ovisi hoćete li svojoj djevojci reći za aferu. Ali, imajte na umu da je trudna i dodatni stres neće biti od pomoći. Međutim, ako biste radije bili sa svojom ljubavnicom, onda ne možete ostati sa svojom djevojkom samo zato što ona nosi vaše dijete. To ne bi bilo pošteno ni prema njoj ni prema djetetu. I dalje možete biti uključeni tata i imate obvezu financijski osigurati svog sina ili kćer'.

