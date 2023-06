Par zajedno izgubio 45 kilograma: ‘Seksualni život nam je puno bolji!’

James i Ola Jordan zapanjili su obožavatelje početkom 2023. kada su pokazali svoje impresivne tjelesne transformacije. Zajedno su izgubili nevjerojatnih 45 kilograma, pri čemu je Ola pala za četiri veličine, a James je izgubio šest centimetara u struku. Tajna njihovog mršavljenja? Potpuna promjena načina života koja uključuje plan zdrave prehrane i kreiranje potpuno novog fitness programa: Dance Shred. Nakon početnog uspjeha njihovog plana mršavljenja, plesni duo marljivo je radio iza kulisa kako bi stvorio svježi naredni režim pod nazivom Salsa Shred, piše Hello Magazine.

Sada su se vratili na svoju težinu koju su imali kao plesači na početku karijere. Nije se poboljšala samo njihova kemija u spavaćoj sobi, već i njihova izdržljivost. Ola je rekla da James ima puno energije, a James je dodao da Olu sada lakše 'baca' po spavaćoj sobi. Tvrde i da im se iskra vratila.

"Trbusi nam više ne smetaju, i budući da sam u formi, osjećam se bolje i imam više samopouzdanja. Dakle, kad obučem haljinu i moj muž kaže da mi lijepo stoji, a ja mu kažem da tu haljinu imam već godinama, ali nisam mogla stati u nju, onda pomislite: 'Možda sam seksipilnija u spavaćoj sobi. I to onda utječe i na samopouzdanje", dodala je Ola.

U srpnju prošle godine par je podijelio sliku bez filtera, Ola je s 50 kilograma došla na 76, a James sa 70 na 99 kilograma. Otkrili su da im je seksualni život postao jako loš otkad su nagomilali kilograme. Nakon početnog gubitka težine, James i Ola su u, kako oni to zovu, 'održavanju'. "Osjećam se kao da smo sada pronašli ravnotežu. Dakle, sada zapravo i nema cilja osim možda tu i tamo neobičnog odmora. Pronašli smo ravnotežu u načinu na koji izvodimo Dance Shred vježbe i prehrani... Nismo se udebljali ni grama od tada", objasnila je. U samo četiri mjeseca Ola i James riješili su se viška kilograma.

James i Poljakinja Ola izrekli su sudbonosno da u listopadu 2003. Njihova ljubavna priča započela je u Blackpoolu 1999. kada su se prvi put ugledali na plesnom natjecanju. Ola je kasnije pozvana na audiciju kako bi postala Jamesova nova partnerica - a ostalo je povijest. Dvije godine kasnije, njihov profesionalni odnos postao je romantičan, a dvije godine nakon toga, James je postavio najvažnije pitanje. Gotovo 20 godina braka kasnije, čini se da su zaljubljeni golupčići jači nego ikada. Unatoč tome što se oboje pojavljuju u hit BBC-evoj seriji Strictly Come Dancing, Ola i James obožavaju raditi jedno s drugim. "Tako smo dugo zajedno. Skoro kao da smo postali jedna osoba... Automatski, potičemo jedno drugo da budemo najbolje verzije sebe", otkriva Ola.

Kako su uspjeli skinuti kilograme? "Jednostavno jedemo manje. Prošle godine smo radili suprotno. To je stvar uma i nema isprika, ali znali smo da moramo nešto učiniti u vezi s tim jer smo imali nezdravu težinu. Mnogi ljudi nalaze opravdanje, a i mi bismo sebe svrstali u tu kategoriju", objasnio je James. Imaju i malu kćer Ellu, s kojom ponekad zaplešu jedan od plesnih pokreta iz svog fitness programa Dance Shred.

Nedavno je James izazvao burne reakcije javnosti, nakon što je izjavio da više voli Olu mršaviju. Objasnio je da je to zato što sada ne skidaju ruke jedno s drugog i oboje imaju puno više samopouzdanja, te se osjećaju privlačnije. No, ono što im je najvažnije je da su sada i zdraviji, a i tvrde da sada mogu biti bolji roditelji Elli jer se mogu igrati s njom.

"James nije loš čovjek zbog tog što je rekao. Ja se jednostavno osjećam bolje nakon mršavljenja, a i on to vidi. No, znam da nisam savršena. Ne radi se o tome da trebate biti savršeni, već o tome da budete bolja verzija sebe", zaključila je.

