Muči vas anksioznost i napetost u snovima? Evo kako se nositi s time

Nema boljeg načina za opuštanje uma od dobrog sna, pogotovo ako ste se na poslu ili nekoj drugoj svakodnevnoj situaciji susreli sa stresom i anksioznošću. Ali što ako se ta anksioznost uvuče i u vaše snove? Anksiozni snovi postoje i mogu biti vrlo neugodni. Utječu na kvalitetu sna i pojačavaju stres i napetost.



Od takvih snova budite se još više umorni i osjećate neku nelagodu tijekom jutra, piše Pink Villa, a ovo su mogući razlozi zašto ih uopće imate:



Strah

Traume iz prošlosti

Nesanica

Droga i alkohol

Velike promjene u životu



Stručnjaci tvrde da snovi zapravo ne znače ništa posebno, već su poveznica i odraz onoga što nam se događa u stvarnom životu. Recimo, na poslu se posvađate sa šefom i dere se na vas, a onda sanjate da ste dobili otkaz. To ne znači da će se stvari zaista tako odviti nego da vas je ta situacija potresla. Također, što više brinete o takvim snovima više ih doživljavate.

Evo kako si možete pomoći:



Pokušajte ponovno zaspati ako se probudite usred noći. To zna biti teško, ali možete isprobati razne metode disanja, spavanje uz laganu glazbu ili čitanje knjige. Ono što bi trebali izbjegavati je gledanje televizije ili korištenje mobitela barem pola sata prije spavanja kako ne bi ni došlo do buđenja usred noći.



Ako ne možete zaspati opet, probajte se istegnuti, popijte malo vode i prošetajte po kući. Topla kupka također uspavljuje.

Možda imate naviku pogledati na sat kada se probudite, ali to samo pridonosi još većem stresu, pogotovo ako vidite da je ostalo jako malo vremena do buđenja za posao ili faks.



Ne možete samo tako, odjednom, potpuno izbrisati anksioznost iz svog života, ali možete ju pokušati kontrolirati - duboko disanje, joga i zapisivanje emocija i osjećaja zaista pomaže.



Započnite neku rutinu spavanja, odlazite u krevet i budite se u isto vrijeme, a prije spavanja izbjegavajte sve aktivnosti i razgovore koji vam stvaraju nervozu.



Trening ne poboljšava samo vaše tijelo nego i um. Samo pola sata dobrog treninga u danu može poboljšati san.

Ako ste osoba koja voli podijeliti svoje probleme s drugima i na taj način si olakšati dušu, dobra ideja je da svaki takav san prepričate bliskoj osobi. Bit će vam lakše.