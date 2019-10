'Moja djevojka meni govori kako stalno radi, a poznanici tvrde da se opija i drogira'

Moja djevojka se napije i ponekad konzumira kokain. Ne smeta mi što to radi, ali ne želim da mi laže - započeo je on svoje pismu upućeno Deidre, terapeutkinji postala The Sun.

Napisao joj je i kako su u vezi dvije godine, ali žive jako udaljeno jedno od drugog pa se ponekad ne vide tjednima ili mjesecima te iako planiraju da se ona useli kod njega, ta selidba se stalno odgađa.

- Ja imam 38, a ona 36 godina. Meni govori kako svakoga dana radi, a zajednički poznanici mi tvrde kako kako tulumari barem jednom tjedno - napisao je dalje.

Rekao je i kako je prekinuo svoj brak zbog laži bivše supruge i brine se kako bi mu se to moglo ponovno dogoditi.

Deidre je znala što da mu savjetuje.

- Jedna večer tjedno ne zvuči pretjerano, ali nju je vjerojatno strah da će biti osuđena i zato ne govori. Recite joj da se brinete da postaje preranjiva kada je pijana i drogirana - odgovorila mu je i savjetovala da sa svojom djevojkom popriča o tome koliko mu je iskrenost važna u vezi.