'Moj partner ima jako mali penis i ne može postići erekciju - počelo me to jako smetati'

Anonimna 54-godišnjakinja odlučila je potražiti savjet psihoterapeutkinje Deidre koja putem portala The Sun pomaže ljudima kada se nađu u ovakvim i sličnim problemima.



Požalila se kako njezin 51-godišnji partner ima problem s erekcijom, a to traje toliko dugo da ju je sada već počelo smetati i opterećivati. "Osim toga, ima jako mali penis i nisko samopouzdanje zbog toga. To je problem, ali pokušala sam ga ohrabriti rečenicama da sam sretna s njim i njegovim tijelom, nije pomoglo. Probao je Viagru, ali nakon konzumiranja je imao jake glavobolje, pa smo odlučili da to više neće uzimati."

U ožujku 2019. prestala je bojati kosu i sada pušta sijede, a zbog toga pravi je hit na Instagramu!

Liječnik ga je poslao na pretrage kako bi otkrili u čemu je problem, ali nalazi su potpuno u redu. "Zajedno smo dvije godine i imamo zaista dobar odnos, ali seksualni život je loš - kako da ga popravimo?", pitala je žena.



Deidre joj je rekla kako bi trebali potražiti drugo mišljenje, odnosno posjetiti još nekog liječnika. "Promijenite stav o seksualnom životu. Zadovoljiti jedno drugo ne znači samo imati seksualni odnos. Isprobajte neke nove stvari u spavaćoj sobi."

Na Bookingu osvanuo stan sa seksualnim igračkama, vlasnik poručio: 'Svaki put sve dezinficiramo, nema straha'