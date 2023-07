'Moj me dečko prvo na ulici opljačkao, a onda me nazvao i ispričao se. I od tada smo nerazdvojni!'

Nedavno su Emanuela iz Brazila i njezin odabranik na Twitteru podijelili svoju neobičnu ljubavnu priču u kojoj on njoj prvo ukrade mobitel, a onda i srce. Djevojka je tako zločinu iz strasti dala neko posve drugo značenje, otkrivši kako se zaljubila u dečka koji ju je na ulici opljačkao. A od tada su, ispričala je, njih dvoje zaljubljeni i nerazdvojni. "Hodala sam ulicom u kojoj on živi i nažalost, opljačkana sam...", riječi su kojima Emanuela prepričava njihov 'prvi spoj' na mračnim i očito opasnim ulicama Brazila. Lopov joj je tada, dodaje, uzeo samo telefon, no u nekom je trenutku odlučio u njemu potražiti neki drugi broj na koji bi ju mogao dobiti. Kad ju je napokon dobio, odmah se ispričao riječima: "Ja sam onaj koji te opljačkao, oprosti nisam trebao...".

“Tada sam prolazio sam kroz neku lošu životnu fazu jer nisam imao djevojku!”, riječi su kojima je romantični pljačkaš opravdao svoj čin, prisjećajući se kako mu se tu večer dogodila ljubav na prvi pogled. "Čim sam u mobitelu vidio njenu fotografiju i bolje ju promotrio, pomislio sam kako je lijepa i kako se takve ljepotice ne viđa svaki dan... Odmah sam, naravno, požalio što sam je opljačkao", kaže prijestupnik koji je, očekivano, odlučio ostati anoniman.

É só no Brasil mesmo….kkkkkkkkkkk. pic.twitter.com/EmrqKfUzZM — Milton Neves (@Miltonneves) July 21, 2023

To je, kako je par nedavno ispričao za jedan brazilski portal, bilo prije dvije godine, a od tada su zajedno i nije im važno što drugi o tome misle. “To se samo u Brazilu može dogoditi...", napisao je autor u naslovu videa, u kojem brazilski novinar s parom razgovara o neobičnom početku njihove veze. "To je dokaz da ljubav može sve!", dodao je drugi, a neki su komentirali i da djevojka ima 'fetiš na bandite', od čega, kako oni tvrde, pate mnoge djevojke.

"Naravno da je 'pala' na barabu koja ju je pokrala umjesto da ju kao normalna osoba izvede na piće...", našalio se tako jedan korisnik. "I nije jedina, mnoge su žene takve...", dodao je, a mnogi su u komentarima zaključili da teorija o ženama i poželjnim barabama 'drži vodu'.

"Zaljubljivanje u lopove i kriminalce češće je nego što ljudi misle, a neke su žene postale i poznate po tome što su 'pale' na muškarce koji su zbog raznih zločina bili u zatvoru. Ne može se generalizirati, ali neke žene očito privlače razni kriminalci i često se zaljubljuju u sitne pljačkaše, ali i u serijske ubojice, poput npr. Teda Bundyja, Richarda Ramireza i Johna Waynea Gacyja", piše tako jedan korisnik.

"Pa zar nije i poznata Bloombergova reporterka Christie Smythe dala otkaz i razvela se od supruga jer se zaljubila u "Pharma Bro" Martina Shkrelija, nekadašnjeg izvršnog direktora i upravitelja hedge fondova osuđenog zbog prijevare s vrijednosnim papirima 2015. godine...", prisjetio se jedan Twitter korisnik.

