'Fotografirate li se sa svojom djecom? Nemojte bježati od objektiva!', poručuje terapeut roditeljima

Prirodno je da roditelji žele zabilježiti što više posebnih trenutaka odrastanja svoje djece, no često će kamerom pratiti svaki njihov korak, dok će sami pak izbjegavati i ući u kadar. Ipak, prema terapeutu Joshu Weedu, vrlo je važno da su i majke i očevi prisutni na obiteljskim fotografijama i videozapisima, a to je, kaže Weed, on shvatio tek nakon što je Alzheimerove bolesti prerano izgubio vlastitu majku. "Prisutnost roditelja na obiteljskim videima i fotografijama često je podcijenjena, a po meni je čak važnije da su oni na njima, nego da zabilježe svaki trenutak djetetovog života", napisao je tako nedavno na Twitteru gdje je njegov post brzo prikupio više od 5000 lajkova. "Osobno imam gomilu fotografija na kojima smo ja i moja braća u raznim situacijama; na koncertima, obiteljskim okupljanjima, sportskim utakmicama i božićnim jutrima; i sve je to jako lijepo, no ja bih ubio za samo jedan video moje mame koji traje više od tri sekunde; i na kojem ona ne bježi od kamere!", zaključuje terapeut. A iako je siguran da mama nikada nije promišljeno izbjegavala biti u kadru fotoobjektiva, smatra da je vjerojatno negdje duboko u sebi, kao mnoge druge mame, mislila kako ni nije dovoljno važna da bude s te strane kamere. "Ta me misao danas stvarno proganja i rastužuje", dodao je.

Zato, poručio je roditeljima, uvijek vjerujte da ste svom djetetu dovoljno dobri i bitni da budete u prvom planu, a uvjeren sam i da će vas ona ili on jednoga dana na nekoj snimci radije vidjeti neuredne i nesređene, nego što će cijeniti bilo kakvo dostojanstvo za koje smatrate da čuvate izbjegavanjem objektiva. "Samo se opustite i popustite!", poručio je.

Mnogi od nas, kaže Weed, zbog niskog samopouzdanja zaziru od pojavljivanja u videima i na fotografijama, čak i obiteljskim, čekajući tako dan kada će 'super' izgledati da stanu ispred objektiva, no to često znači da će u kadru biti samo u nekim rijetkim, posebnim prilikama. "Istovremeno, uvjerio sam se da bi mnoga djeca jednom kada odrastu radije svoje roditelje vidjela i na njihov najgori dan nego nikako; samo da se prisjete kako pričate i kako se smijete", kaže dodajući i kako će mnogi kad u bilo kojoj dobi izgube roditelje upravo takve uspomene najviše cijeniti.

"Vaš glas i pojava neke su od stvari za kojima će dijete bez obzira koliko mu je godina najviše žudjeti jednom kad vas više ne bude, a ona ili on dođu do neke životne prekretnice ili dožive nekakvu nevolju; tada će im trebati samo da vide ili čuju svoju mamu ili tatu. Zato, ako vam fotoaparat i stvara neugodan osjećaj, trenutna je nelagoda po meni nevažna u usporedbi sa činjenicom da ćete tada na neki način biti uz njih!", zaključio je terapeut za Metro.

