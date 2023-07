Restoran Grill tržnica: Meso nam je isključivo halal, zdravije je, a i turisti ga sve više traže!

Grill tržnica Crikvenica je jedan od najstarijih restorana u samom centru Crikvenice, popularnog turističkog odredišta na našoj jadranskoj obali. Restoran je specijaliziran za roštilj, a pruža i autentično iskustvo mediteranske kuhinje. Restoran ima ugodan i opuštajući ambijent, pogodan za obiteljske i romantične večere ili druženje s prijateljima. Grill tržnica Crikvenica nudi raznolik izbor jela s roštilja, kao što su različite vrste mesa, piletina, janjetina, ali i riba. Također, nude se i vegetarijanski i veganski obroci kako bi zadovoljili različite prehrambene preferencije gostiju.

Restoran se ponosi visokom kvalitetom svježih sastojaka i pažljivom pripremom jela. Koriste se lokalni proizvodi i sezonske namirnice kako bi se osiguralo najbolje moguće iskustvo okusa. Grill tržnica Crikvenica ima ljubazno i susretljivo osoblje koje je spremno pružiti uslugu vrhunske kvalitete. Gosti mogu očekivati profesionalnost i srdačnu dobrodošlicu tijekom svog posjeta. Restoran je specifičan s obzirom na to da se nudi isključivo halal meso te ne poslužuju alkoholna pića.

– Nudimo četiri vrste hrane, 10% mediteranske, 30% bosanske, 30% albanske i 30% turske – govori Šaip Idrizi, vlasnik restorana. – Mi smo tu najstarija pečenjarnica, odnosno restoran u Crikvenici. Davno je moj tata Lutfi Idrizi, 1979. godine, posjetio Crikvenicu i odlučio kupiti lokal koji je bio među 13 ponuđenih za prodaju te je otvorio ovu današnju pečenjarnicu. Ja sam to preuzeo s nepunih 19 godina. Naši ćevapi su nadaleko prepoznatljivi. Mi ih ovdje sami radimo. Sami faširamo meso. Imamo i piletinu na Idrizijev način, to trebate probati. Identično kako radimo u Makedoniji. Iako nisam rođen na moru, uistinu pripremam najbolju ribu. Kada u svom restoranu u Crikvenici pečem ribu, i to naravno na otvorenom, mnogo turista stane i snima cijeli proces pečenja. Brancin, oradu, zubatac i plavu ribu te papaline i inćune, srdelice, lignje... pečem na drva jer je puno zdravije, ne na struju ni na plin. Ribu uvijek režem pred gostima – govori Šaip ističući kako ljudi ovdje uživaju jesti.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

– Iako većina gostiju jede u unutarnjem dijelu restorana, obavezno izlaze na terasu dok jedu desert, domaće baklave s pistacijama i orasima – govori Šaip objašnjavajući zašto njegov restoran u Crikvenici 44 godine posluje jako uspješno.

– Mi smo poznati po friškoj i kvalitetnoj robi, a sami radimo i mljevenu smjesu za ćevape, pljeskavice, punjenu papriku... Poznati smo po halalu. Kod nas nema alkoholnih pića – govori Šaip kojeg smo upitali što kaže gostu kada pojede ribu i traži čašu vina s obzirom na to da je poznato kako ljudi diljem svijeta uz ribu vole popiti čašu vina.

– Oko nas ima sedam lokala koji prodaju isključivo piće. Gost može kod nas naručiti hranu, a preko puta može naručiti vino ili što god hoće. Mi već 44 godine radimo na taj način. Mislim da je ljudima prvenstveno želja dobiti dobru i kvalitetnu hranu, a mi to nudimo. Većina gostiju koji dolaze k nama znaju da mi ne točimo alkohol i svi oni pojedu hranu uz bezalkoholno piće koje mi nudimo. A oni koji dolaze prvi put i traže vino naruče ga u drugom lokalu. Nama ne smeta da ljudi piju alkohol. Ali s obzirom na to da smo mi restoran s halal hranom, ne smijemo točiti alkohol. Grill tržnica Crikvenica, koju je kupio, još za vrijeme Jugoslavije, moj otac Lutfi, nudi samo halal. Iskreno vam kažem da je halal ponuda postala adut crikveničkog turizma. U Crikvenici ima 600-tinjak muslimana, većinom Bošnjaka i Albanaca koji se pretežno bave ugostiteljstvom. Mnogi turisti iz cijelog svijeta za vrijeme turističke sezone konzumiraju isključivo halal hranu.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

Prema nekim statistikama, svaki turist za vrijeme svog boravka troši negdje oko 700 eura u restoranima koje drže muslimani i nude halal – govori Šaip. Pojam halal na arapskom znači “dozvoljeno”, odnosno “legalno”, a koristi se za hranu i piće koji su dopušteni pripadnicima islamske religije, odnosno muslimanima. Sve imate po halalu, imate li certifikat za to?

– Nemam certifikat, ali ima ga čovjek od kojeg uzimam meso. Najvažnije je da kupimo meso koje je zaklano po svim muslimanskim propisima i pravilima – govori Šaip Idrizi koji je objasnio što je zapravo halal. – Inače je muslimanima grijeh jesti životinje koje ubijaju, a ne kolju, od peradi, junetine, teletine nadalje. Unatoč tome mnogi u EU osporavaju klanje životinja jer kažu da tako više pate. Međutim, znanost je pokazala da životinja puno više pati kada se ubija nego kada se zakolje. Isto tako, znanost je dokazala da životinja kad se ubije ima 40 otkucaja srca u minuti pa krv, plinovi i urin ne izlaze u potpunosti van. S druge strane, dobijemo 160 otkucaja srca u minuti te urin, plin i krv, sve ide van.

Zato je to meso daleko zdravije. Mogu vam reći da mnogo državljana EU koji dolaze kod nas na ljetovanje traži isključivo halal meso. Mnogo puta sam razgovarao s turistima i pitao zašto tražite i jedete halal, kažu “jer je zdravo”. Jedan gost iz Njemačke mi je rekao, kada kupiš novi auto, odvedeš ga na servis, servis mora biti kvalitetan jer, ako odvedeš kod bilo koga, uništit će ti auto. Isto tako je s hranom. Čovjek ne smije bacati sve u usta jer usta sve gutaju – napominje Šaip kojem je Crikvenica postala dom.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

– Tu imam i kuću. A ljudi su fantastični. 44 godine imamo taj restoran. Prije ga je vodio moj otac Lutfi pa sam ga preuzeo ja, a nadam se jednog dana da će restoran nastaviti voditi moja djeca koja već sada rade. Naš restoran je stekao dobru reputaciju među lokalnim stanovništvom i turistima. Gosti često hvale kvalitetu hrane, uslugu i atmosferu, što ga čini popularnim izborom među posjetiteljima Crikvenice. Cijene u restoranu nismo ih dizali unatoč poskupljenju namirnica. Svaki Bajram, kako je to kod nas tradicija, počastim sve ljude koje znamo. Kupimo slatko i nosimo im doma. S obzirom na to da ja radim baklave, za svaki Bajram počastim, uz mnoštvo svojih prijatelja i poznanika, i sve u gradskom poglavarstvu te naše divne i vrijedne policajce koji nikada nemaju odmora, a pogotovo kada je turistička sezona. Jednom sam bio nešto zauzet i nisam im odnio baklave prvog dana Bajrama. Gradonačelnik Damir Rukavina se bojao da mi se nije nešto dogodilo jer zna da ja to nikada ne propustim. Tada me nazvao i pitao jesam li dobro te rekao kako se zabrinuo. To me jako dirnulo, da ima ljudi koji misle na mene i znaju sve što radim i primijete kada me nema – kazao je Šaip Idrizi.

