Mladi tata otvorio dušu: 'Dok žena radi, osmomjesečnoj kćeri dajem da gleda TV, a ja spavam'

Mladi je otac internetskoj zajednici priznao da, kada mu supruga subotom ode na posao, on potajno odspava dok njihova osmomjesečna kći gleda televiziju. U objavi na Redditu napisao je kako on i supruga inače rano ustaju s bebom, ali ona subotom ujutro radi na tržnici dok je još na rodiljnom dopustu. Kaže da se tada i on digne s kćeri kao i uvijek, no čim supruga ode, uzme jastuk i dekicu te ode u ogradicu s malenom, piše People.

'Uključim dječji program na TV-u, zavalim se i jednostavno zaspim', napisao je. 'Spavam oko sat vremena, ponekad i do 90 minuta ako je kći zadovoljna uz TV.' Dodao je da kći inače smije biti svega 10 minuta dnevno pred ekranom, ali subotom tata čini iznimku kako bi si priuštio 'najudobniji i najbolji san u tjednu'. 'Osjećaj sigurnosti dok sam u ogradici s njom, a ona sretna i zaokupljena, nevjerojatan je, pogotovo jer nema osuđivanja supruge', tvrdi. 'Mislim da i njoj paše. Odrastao sam uz subotnje crtiće i, eto, uglavnom sam ispao normalan.'

Komentari na njegovu objavu su bili raznoliki – mnogi su priznali da im je ispovijest 'urnebesna'. 'Tvoja beba ti dopušta spavati? Ne udara te igračkama po licu, ne gura ti prste u oči, ništa od onih bebi-smicalica? To je POBJEDA. Iskoristi to dok možeš i uživaj i u njoj i u drijemežu', napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: 'Uzmi taj san, čovječe. Jedva čekam dan kad će mala sve ispričati mami!'

Ipak, bilo je i zabrinutih komentara. 'Pazi s dekicom ako nisi budan… još je u dobi kada bi se mogla ugušiti', upozorio je netko. Drugi su istaknuli da otac krši dogovor sa suprugom. 'Nije u redu. Ona je ograničila vrijeme pred ekranom jer misli da je to najbolje za bebu. Ostavlja ti je na brigu vjerujući da ćeš se držati toga', napisao je jedan korisnik. 'Ti to zaobilaziš i pritom uživaš u spavanju, što ona vjerojatno nikad ne može jer poštuje pravilo. To je zapravo mala prevara i nagrađuješ se nečim što bi i ona voljela imati.'