Odgoj osamdesetih i devedesetih: Milenijalci su odrastali uz ova roditeljska pravila
U odgoju djece tijekom 1980-ih i 199-ih postojala su jasna pravila ponašanja i vrijednosti koje su roditelji gotovo jednoglasno provodili. Iako se danas neka od njih čine strogima, tada su se smatrala ključem za odrastanje pristojne i odgovorne djece. To je bilo vrijeme u kojem se vjerovalo da snažan karakter i dobre navike nastaju kroz dosljednost i jasno postavljena očekivanja.
Poštovanje starijih bilo je temelj obiteljskog i društvenog života. Djeca su ustajala kada bi starija osoba ušla u prostoriju, pozdravljala svakoga i obraćala se s Vi. Smatralo se da pristojan odgoj počinje upravo od načina komunikacije s onima koji imaju više životnog iskustva. Nerijetko su roditelji podsjećali da 'stariji znaju bolje' i da se njihove riječi ne dovode u pitanje.
Ustajanje rano bilo je nepisano pravilo. Izležavanje do podneva nije dolazilo u obzir – dan je započinjao obavezama, doručkom za stolom i pripremom za školu ili druge aktivnosti. Takva rutina poticala je radne navike i osjećaj odgovornosti. Čak i vikendom, većina djece bila je na nogama do osam sati, spremna za nove zadatke ili igru.
Kućanski poslovi bili su obavezni za svako dijete. Od spremanja kreveta i brisanja prašine do pomaganja u vrtu ili kuhinji, svi su imali svoje zadatke. Time se učila važnost zajedničkog rada i doprinosa kućanstvu. Roditelji su vjerovali da će djeca kroz takve obaveze naučiti kako brinuti o sebi i svome domu.
Vrijeme provedeno vani bilo je svakodnevica. Djeca su sate provodila na dvorištu, igralištima ili ulici, a kući su se vraćala tek kad bi upalila rasvjeta ili kad bi ih roditelj pozvao. Igra na otvorenom bila je važan dio odrastanja, a fizička aktivnost podrazumijevala se sama po sebi. Roditelji su smatrali da je to najbolji način da djeca razviju socijalne vještine i maštu.
Nema rasprave s odraslima bilo je strogo pravilo. Roditeljska riječ bila je zadnja, a odluke se nisu propitivale. Time se učilo poštivanju autoriteta, iako današnji pristupi više potiču razgovor i objašnjavanje. Djeca su se učila slušati bez prekidanja i čekati svoj red da govore.
Zajednički obroci bili su obiteljska svetinja. Cijela obitelj okupljala se za stolom, bez televizije ili drugih ometanja, a obrok je bio vrijeme za razgovor i razmjenu doživljaja iz dana. To je bila prilika da roditelji prenesu vrijednosti, ali i da svi zajedno održe osjećaj povezanosti. Redovito zajedničko blagovanje shvaćalo se kao temelj stabilne obitelji.
Stroga pravila oko škole značila su da je domaća zadaća uvijek bila gotova prije igre. Izostanci iz škole bili su rijetki i dopušteni samo iz ozbiljnih razloga. Školski uspjeh smatrao se odrazom marljivosti i odgoja. Roditelji su aktivno pratili ocjene i tražili od djece da ulože trud bez izgovora.
Ograničavanje tehnologije bilo je normalno jer je većina domova imala samo jednu televiziju s nekoliko kanala. Djeca su smjela gledati program tek nakon što bi obavila sve obaveze, a ekrani nisu dominirali njihovim djetinjstvom. Umjesto toga, slobodno vrijeme provodilo se uz čitanje, crtanje ili u igri s prijateljima.