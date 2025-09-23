Mladi otac priznao: 'Mjesecima sam ignorirao simptome, a onda su mi dijagnosticirali rak'

Mathew Duggan, 36-godišnjak, suprug i otac male djevojčice, mislio je da ima trovanje hranom, no na koncu se ispostavilo da je riječ o raku. Ovaj muškarac s Tasmanije u Australiji u veljači 2024. primijetio je promjene u radu crijeva. Sve je počelo je s proljevom, no on je mislio kako će problem nestati sam od sebe i bio je uvjeren kako je sve posljedica trovanja hranom, prenosi People. 'Trajalo je oko mjesec dana, a zatim sam počeo osjećati bol i naposljetku primijetio krv u stolici. Tada sam napokon nazvao liječnika', ispričao je medijima.

Liječnik ga je u početku umirio rekavši da nije ništa ozbiljno. 'Rekli su mi da je, s obzirom na moje godine, vjerojatno riječ o hemoroidima ili polipima. Rak uopće nije bio opcija', prisjetio se Duggan. No kolonoskopija je u crijevu otkrila tumor dug desetak centimetara. Bila je to vijest koju, priznaje, nije mogao ni zamisliti.

'Sa 36 godina razmišljaš o poslu, obitelji, svojoj djevojčici. Rak ti ne pada na pamet', rekao je. U svibnju 2024. operirao je tumor, a potom prošao šest mjeseci kemoterapije. Upravo je ona, kaže, bila najteži dio zbog neuropatskih bolova u nogama. 'Bol u stopalima bila je toliko jaka da sam si ponekad želio odrezati obje noge. Kao da me netko stalno bode, žari, probada iglama i noževima. Nisam mogao ni od kreveta do hladnjaka. Najgora bol u životu', opisao je.

On i supruga odlučili su tada da trogodišnjoj kćeri neće reći za njegovu dijagnozu. 'Nije išla sa mnom u bolnicu niti me viđala tijekom kemoterapije. Nismo je htjeli izlagati tome', rekao je. Dodao je kako djevojčica danas zna samo za lijepe strane očeve borbe, kao što su humanitarne akcije i podrška zajednica koju je doživio. 'Ona je moj najveći mali navijač, iako nije znala kroz što prolazim', kaže mladi otac.

Duggan je isto tako odlučio dijagnozu skrivati i od mnogih drugih. 'Nisam htio da mi se život promijeni, da me ljudi stalno pitaju kako sam ili me gledaju drukčije. Samo sam želio tiho prolaziti kroz liječenje i održati normalnost', objasnio je. Potporu je pronašao u grupama oboljelih od raka. 'Bilo je olakšanje shvatiti da nisam sam. Kao da mi je skinut teret s ramena', rekao je.