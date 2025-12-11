Iznenadit će vas gdje je najbolja i najpovoljnija kobasica ovog adventa

Advent bi trebao biti vrijeme druženja i onog poznatog mirisa fritula i kuhanog vina. Ali ove godine mnogi od nas dogovaraju izlazak s prijateljima ili obitelji, pa stanu pred adventsku kućicu… i shvate da ih obična kobasica košta kao solidan ručak.

Možda će vas baš zato privući ono što je provjereno dobro i pouzdano: na INA maloprodajnim mjestima standardno se nudi odličan hot dog s kvalitetnom kobasicom, i to po istoj cijeni kao i u ostatku godine.

Drugim riječima, ako u vašem gradu ili u blizini postoji INA – pronašli ste kutak u kojem je advent još uvijek za ljude.

Među svim Fresh Corner lokacijama posebno se ističe jedna: Fresh Corner kućica na varaždinskom adventu, smještena u bajkovitoj baroknoj jezgri koja je dvije godine zaredom proglašena najljepšom adventskom lokacijom u Hrvatskoj.

Foto: INA

Za sladokusce tu je vruća čokolada – toliko dobra da ćete, doslovno, pojesti i čašu jer je čaša potpuno jestiva. Birate malinu ili karamelu, gore je mekani šlag, a cijena je 4 €.

Za one koji vole nešto „konkretnije“, tu je klasik – hot dog Original s kvalitetnom kobasicom za 3 €. A ovih blagdana, stigla je i posebna poslastica: XXL hot dog Sssavršeni by Šime Elez – veća, sočnija, ozbiljnija kobasica, taman za one koji žele pravi zalogaj. Neizostavne fritule s Nutellom su 4 €, a kuhano vino 3,5 €.

Ako tražite advent koji je još uvijek pristupačan, gdje se može pojesti nešto fino bez straha da će vas račun iznenaditi, svratite do Fresh Cornera. Uživajte, fotkajte i ponesite sa sobom osmijeh, i to bez praznog novčanika.