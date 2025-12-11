Naši Portali
samo se možete uvaliti u probleme

Odvjetnica za kazneno pravo otkrila: Na ovih 5 pitanja policije nikad ne biste trebali odgovoriti

Zagreb: Policija provodi provjeru alkohola kod vozača povodom Martinja
Zeljko Hladika/PIXSELL
VL
Autor
Ana Hajduk
11.12.2025.
u 12:30

Imate pravo ne odgovarati na pitanja koja vas mogu teretiti — i to je ponekad najpametniji potez.

Ako vas policija ikada zaustavi na cesti, vjerojatno ste već pod stresom — i zato je lako izlanuti nešto što vam kasnije može napraviti problem. Upravo zato je odvjetnica Kyla Lee, stručnjakinja za kazneno pravo i prometne prekršaje iz Vancouvera, na TikToku podijelila pet pitanja na koja nikada ne biste trebali odgovoriti. Kako kaže, ljudi najčešće upadnu u zamku jer žele biti ljubazni ili misle da “nemaju što skrivati”. No svaka izjava može se iskoristiti protiv vas. U nastavku donosimo njezine savjete:

1. “Koliko ste popili?”: Kyla je vrlo jasna: Ne odgovarajte. Ako lažete — loše je. Ako kažete istinu — još gore. U oba slučaja policija može iskoristiti vaš odgovor za pokretanje alkotesta ili protiv vas na sudu.

2. “Odakle dolazite?”: Iako pitanje zvuči bezazleno, odvjetnica tvrdi da je riječ o — zamci. Policija time može pokušati rekonstruirati vašu rutu, pronaći potencijalne svjedoke ili nadzorne kamere te kasnije koristiti te informacije kao dokaz.

3. “Kamo idete?”: Slično prethodnom, ovo pitanje policiji daje kontekst koji im može poslužiti za provjeru vaših navoda. Mogu kontaktirati osobe kojima navodno idete, provjeriti jeste li rekli isto njima ili prikupiti dodatne informacije.

4. “Znate li zašto sam vas zaustavio/la?”: Kyla kaže: policija mora vama reći razlog — ne obrnuto. Ovo je čest trik kako bi vas naveli da sami priznate prekršaj za koji možda ni ne znate da ste počinili.

5. “Koliko brzo mislite da ste vozili?”: Još jedno pitanje koje izgleda bezopasno, ali zapravo je pokušaj da vas navede na samoinkriminaciju. Ako sami priznate da ste prebrzo vozili, policija ima sve što joj treba.

Što onda učiniti? Odvjetnica savjetuje: budite pristojni, mirni i ograničite se na osnovno. Imate pravo ne odgovarati na pitanja koja vas mogu teretiti — i to je ponekad najpametniji potez.
Ključne riječi
vožnja TikTok odvjetnica pitanja policija

