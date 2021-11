Mladenka na meti osuda: Nije pozvala šogora na vjenčanje da joj ne kvari fotografije - jer je invalid

Sasvim je razumljivo da mladenke žele što ljepše i kvalitetnije fotografije s vjenčanja, ali uvjetovati gostima što će obući, kako smiju i ne smiju izgledati i slično nije baš najbolja opcija.



Ipak, neke mladenke ne mare za negativne komentare i osude i drže se svojih uvjeta - baš poput jedne čija je sestra ostala šokirana postupkom i nije mogla izdržati da ne podijeli priču s virtualnim prijateljima na Redditu.



Naime, mladenka je svom šogoru zabranila da prisustvuje fotografiranju kako ne bi pokvario uspomene - jer je invalid!

Kako očistiti iznajmljenu vjenčanicu prije vraćanja? Ova mladenka otišla je u autopraonicu! 😂

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Dobili smo pozivnicu za fotografiranje, ali glasila je samo na mene. Nazvala sam sestru da pitam je li došlo do neke pogreške, a ona mi je bez imalo ustručavanja objasnila da ga ne želi na fotografijama jer je u invalidskim kolicima. Plaši se da će on ukrasti svu pažnju i da će svi gledati njega jer je 'drugačiji'. Dodala je da ona želi biti u fokusu", napisala je sestra mladenke koja naravno nije htjela ići na slavlje nakon ovoga.



Da stvar bude gora, cijela obitelj stala je na stranu mladenke i smatraju da joj se sestra treba ispričati. "Zovu me roditelji i rodbina i govore mi da joj se ispričam jer je uzrujana. Ljuta sam na njih što uopće misle da je uredu izostaviti mog supruga s fotografiranja jer je u kolicima. Suprug ne pokazuje toliko ljutnju, ali znam da mu je krivo i da se ne osjeća dobro nakon ovoga."



Autorica objave dobila je podršku od korisnika Reddita koji su mladenku prozvali 'bridezillom'. Rekli su joj da ne treba osjećati niti malo krivnje zbog odluke da ne ide na vjenčanje, prenosi The Sun.

Mladenka ovim potezom raznježila mnoge, no drugi tvrde: To je neprikladno ponašanje!