Tiktokerica šokirala izjavom: ‘Živim u izoliranom gradu, do prvog dućana putujem više od 5 sati’

Sinead Meader živi u takozvanom izoliranom gradu Yukon u Kanadi koji oduzima dah prirodnim ljepotama - planinama, snijegom, biljkama... Ali ima jednu veliku manu - udaljen je od svega, samo do prve trgovine treba putovati više od 500 kilometara.



Ova mlada žena šokirala je tom informacijom kada ju je podijelila na društvenim mrežama. Svakih šest do osam tjedana Sinead sjedne u automobil sa svoja dva psa i vozi se pet sati, odnosno 544 kilometra od kuće kako bi kupila namirnice i kućanske potrepštine. Dodala je još i da cijelim putem na cesti nema signala, pa ako se nešto slučajno dogodi ne može nikako doći do nekoga.



Uz sve navedeno, vremenske prilike i nisu baš najbolje jer često pada velika količina snijega, kiše i leda, a temperature idu i do -20°C.



"Čak i kada ništa ne pada, bude magla pa se teško vidi tijekom vožnje. Znaju istrčati životinje na cestu, nema signala... Na cijeli taj 'izlet' do trgovine potrošim više od tisuću dolara."



Objasnila je pratiteljima da blizu Yukona ima jedan mali supermarket, ali u njemu možete kupiti neke grickalice, osnovne stvari, piće... Ipak, znatno je skuplji nego veliki marketi izvan grada, prenosi UNILAD.

