Međimurka Marina Kolar volontiranje zamijenila biznisom: 'Poduzetništvo ne mora biti borba'

Otvaranje biznisa je rizik, ali ja sam ga umanjila time što sam dobro postavila temelje svog biznisa. Napravila sam analizu, definirala svoje usluge, idealne klijente, prodajne kanale i dobro se pozicionirala, tako da sam u trenutku otvaranja biznisa nisam promišljala što ću i kako, već sam odmah počela raditi. Ni u jednom trenutku nisam požalila jer za mene zapravo nije postojao “plan B”. Postojao je samo “plan A” koji sam odlučila ostvariti i evo već više od pet godina moj biznis raste, razvija se i uspješan je – kaže nam Međimurka Marina Kolar koja je nakon godina volontiranja i angažmana u civilnom društvu odlučila krenuti u poslovne vode.

- Tada sam se već više od 15 godina bavila edukacijama i razvojem organizacija, i za to definitivno mogu reći da je moja svrha. Prije Konekte radila sam kao voditeljica prodaje za područje Hrvatske za jedan inozemni brend, a kad sam vidjela svoje rezultate u samo nekoliko mjeseci, pomislila sam: “Ako sam sve ovo mogla stvoriti za druge, što sve mogu stvoriti za sebe?” - otkriva. Bila je i izvršna direktorica udruge Zora iz Čakovca koja se bavila područjem ljudskih prava i jednakih mogućnosti za sve, razvoju zajednice i poboljšavanju položaja socijalno isključenih skupina. Nije, kaže, imala veze, privilegije ni “head start”, samo viziju. Shvatila je da poduzetništvo ne mora biti borba i put na kojem će se “ubijati od posla”. Kroz edukacije, savjetovanja i program Akademije “Izgradi uspješan biznis” danas pomaže poduzetnicama da svoju djelatnost pretvore u uspješan biznis u kojem rade s idealnim klijentima, prodaju s lakoćom i imaju dovoljno profita, zadovoljstva i vremena za sebe i druge.

Otvorila je obrt za edukaciju i savjetovanje Konekta 2017. godine, evo kako se snalazi:

- Poduzetništvo nam omogućava da radimo ono što želimo, s kim želimo, da stvaramo svoju dinamiku i rastemo osobno i poslovno. Daje puno slobode, ali i puno odgovornosti. Kad pokreću svoj biznis, mikropoduzetnice često kreću od “krivog kraja”, a to je da imaju fokus samo na svoju djelatnost koju vole raditi, no zanemaruju sve što im je van zone komfora, a to su najčešće prodaja svojih proizvoda ili usluga, promocija, brendiranje. To su najčešći izazovi s kojima mi se i javljaju i koje uspješno rješavamo, imaju biznis koji vole raditi, ali “bježe” od prodaje, rade previše i zarađuju premalo. Zbog straha od neuspjeha ili srama često prilično kasno reagiraju, kad već zvoni alarm. Bez uspješne prodaje nema ni uspješnog biznisa, čime god da se bavimo, stoga je važno raditi na razvoju svojih biznisa i uspješnih prodajnih aktivnosti. Možeš imati najbolji proizvod ili uslugu na svijetu, ako nemaš klijenata, sve je uzalud – napominje Marina koja je prošla i puno učenja na vlastitim greškama, puno testiranja i jedan “burnout”. Predaje brendiranje na nekoliko učilišta, pokretačica je podcasta o uspjehu, organizatorica poduzetničkih konferencija... Zajednica žena u poduzetništvu zadnjih godina raste, primijetila se, razvija se i predstavlja velik potencijal hrvatskog gospodarstvu.

- To su potpomognule i poticajne mjere samozapošljavanja, ali i promjena mindseta u kojem sve manje ljudi žele raditi tipičan posao od 8 do 15, već žele vidjeti mogu li svoje hobije i strasti pretvoriti u posao od kojih mogu živjeti – dodaje. Voli putovanja i često pakira kovčege, posljednjih godina odlučuje se i na duža razdoblja i daleke destinacije. - Sloboda mi je visoko na listi vrijednosti, a s obzirom na način na koji radim, i o kojem podučavam i svoje klijentice, u kojem je itekako moguće postići veće rezultate s manje vremene i energije, a i činjenicu da mi je za rad potreban jedino laptop i internetska veza, mogu to i ostvariti. Trenutno testiram kako za mene funkcionira koncept u kojem istovremeno putujem i radim, pa sam tako zadnju generaciju Akademije “Izgradi uspješan biznis” završila boraveći na Šri Lanki – kaže Marina koja voli i čitati, boravim s psom u prirodi ili uživa u vrtlarenju. Moto joj je: “Ako je do mene, ne može ne uspjeti.”