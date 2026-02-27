Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HIGIJENA I ZDRAVLJE

Kad ste posljednji put očistili slušalice? Evo zašto je važno da to činite redovito

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
27.02.2026.
u 21:17

Pojedine analize pokazale su da se na slušalicama mogu naći bakterije poput stafilokoka i pseudomonasa, mikroorganizama koji u određenim okolnostima mogu izazvati infekciju

Mali bežični 'čepići' za uši mnogima su svakodnevni pratitelji, ali rijetko tko ih doista pogleda izbliza. A kad to učini, prizor često nije ugodan: naslage ušnog voska, prašina i tragovi svakodnevne uporabe nakupe se brže nego što mislimo. Iako ušni vosak sam po sebi nije 'neprijatelj' jer zapravo štiti uho i dio je prirodnog čišćenja, problem nastaje kada dugotrajno nošenje slušalica sprječava njegovo normalno izbacivanje prema van. Tada se vosak može zadržavati, skupljati vlagu i stvoriti uvjete za iritacije, začepljenja pa čak i infekcije, piše Wired.

Liječnici upozoravaju da slušalice koje ulaze u uho mogu dodatno gurati vosak dublje u zvukovod, što povećava nelagodu i rizik od problema. Uz to, sve se češće spominju tegobe povezane s uporabom slušalica, poput zujanja u ušima, infekcija i oštećenja sluha. Potonje nije izravno povezano s prljavštinom, nego s glasnoćom: dugotrajno slušanje preglasne glazbe može oštetiti osjetljive stanice unutarnjeg uha. Zato stručnjaci savjetuju da glasnoća ne prelazi oko 60 posto maksimuma i da se ne sluša dulje od sat vremena bez pauze.

Mogu li prljave slušalice doista izazvati infekciju? Iako nema mnogo velikih kliničkih istraživanja o higijeni slušalica, pojedine analize pokazale su da se na njima mogu naći bakterije poput stafilokoka i pseudomonasa, mikroorganizama koji u određenim okolnostima mogu izazvati infekciju. Sama prisutnost bakterija ne znači automatski problem, ali ako slušalice loše pristaju pa ih stalno namještate, možete izgrebati osjetljivu kožu zvukovoda. Dodajte tome znoj nakon treninga i višesatno nošenje, i rizik postaje veći.

Dobra vijest je da se slušalice mogu očistiti relativno jednostavno, i to uz nekoliko osnovnih pomagala iz kućanstva. Najsigurniji izbor su blage dezinfekcijske maramice ili sprejevi bez alkohola jer ne oštećuju plastiku, silikon i gumu, a dobro uklanjaju masnoću i naslage. Poslužiti mogu i stara mekana četkica za zube, štapić za uši te krpica od mikrofibre koja neće izgrepsti površinu. Vanjski dijelovi mogu se pažljivo prebrisati blagom sapunicom, no treba paziti da vlaga ne uđe u unutarnje dijelove uređaja.

Silikonske nastavke najbolje je skinuti i kratko namočiti u mlakoj vodi sa sapunom, a zatim ih temeljito osušiti prije vraćanja. Ne treba zaboraviti ni kutijicu za punjenje: nema smisla čistiti slušalice ako ih zatim vraćate u prljavo ležište puno voska i prašine. Unutrašnjost se može očistiti suhim štapićem ili mekom četkicom, a vanjski dio lagano prebrisati. Ukratko, redovito čišćenje ne služi samo estetici, ono može pomoći i da slušalice traju dulje, zvuče bolje i, što je najvažnije, budu sigurnije za vaše uši.

Mehaničari upozoravaju: Ovo je 5 automobila čiji će vas popravci najviše koštati
1/12
Ključne riječi
zdravlje higijena uši slušalice

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slsnvskshev
21:42 27.02.2026.

Jedinstveni proizvod koji će vam dati osjećaj kao da ponovno imate 19 godina. Bolji je od svega što ste ikada probali-----> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
SIMPTOM KOJI ZBUNJUJE

Mnogi ga ne prepoznaju: Liječnici upozoravaju na simptom demencije koji se javlja uvijek u isto doba dana

Demencija sa sobom nosi brojne izazove, no jedan od najzbunjujućih simptoma za obitelji i njegovatelje je takozvani "sindrom zalaska sunca" ili "sundowning". Riječ je o nagloj promjeni ponašanja koja se događa u kasnim poslijepodnevnim satima, kada se osoba koja je tijekom jutra bila relativno mirna i prisebna pretvara u uznemirenu, anksioznu i konfuznu inačicu sebe.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!