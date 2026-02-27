Kad ste posljednji put očistili slušalice? Evo zašto je važno da to činite redovito

Mali bežični 'čepići' za uši mnogima su svakodnevni pratitelji, ali rijetko tko ih doista pogleda izbliza. A kad to učini, prizor često nije ugodan: naslage ušnog voska, prašina i tragovi svakodnevne uporabe nakupe se brže nego što mislimo. Iako ušni vosak sam po sebi nije 'neprijatelj' jer zapravo štiti uho i dio je prirodnog čišćenja, problem nastaje kada dugotrajno nošenje slušalica sprječava njegovo normalno izbacivanje prema van. Tada se vosak može zadržavati, skupljati vlagu i stvoriti uvjete za iritacije, začepljenja pa čak i infekcije, piše Wired.

Liječnici upozoravaju da slušalice koje ulaze u uho mogu dodatno gurati vosak dublje u zvukovod, što povećava nelagodu i rizik od problema. Uz to, sve se češće spominju tegobe povezane s uporabom slušalica, poput zujanja u ušima, infekcija i oštećenja sluha. Potonje nije izravno povezano s prljavštinom, nego s glasnoćom: dugotrajno slušanje preglasne glazbe može oštetiti osjetljive stanice unutarnjeg uha. Zato stručnjaci savjetuju da glasnoća ne prelazi oko 60 posto maksimuma i da se ne sluša dulje od sat vremena bez pauze.

Mogu li prljave slušalice doista izazvati infekciju? Iako nema mnogo velikih kliničkih istraživanja o higijeni slušalica, pojedine analize pokazale su da se na njima mogu naći bakterije poput stafilokoka i pseudomonasa, mikroorganizama koji u određenim okolnostima mogu izazvati infekciju. Sama prisutnost bakterija ne znači automatski problem, ali ako slušalice loše pristaju pa ih stalno namještate, možete izgrebati osjetljivu kožu zvukovoda. Dodajte tome znoj nakon treninga i višesatno nošenje, i rizik postaje veći.

Dobra vijest je da se slušalice mogu očistiti relativno jednostavno, i to uz nekoliko osnovnih pomagala iz kućanstva. Najsigurniji izbor su blage dezinfekcijske maramice ili sprejevi bez alkohola jer ne oštećuju plastiku, silikon i gumu, a dobro uklanjaju masnoću i naslage. Poslužiti mogu i stara mekana četkica za zube, štapić za uši te krpica od mikrofibre koja neće izgrepsti površinu. Vanjski dijelovi mogu se pažljivo prebrisati blagom sapunicom, no treba paziti da vlaga ne uđe u unutarnje dijelove uređaja.

Silikonske nastavke najbolje je skinuti i kratko namočiti u mlakoj vodi sa sapunom, a zatim ih temeljito osušiti prije vraćanja. Ne treba zaboraviti ni kutijicu za punjenje: nema smisla čistiti slušalice ako ih zatim vraćate u prljavo ležište puno voska i prašine. Unutrašnjost se može očistiti suhim štapićem ili mekom četkicom, a vanjski dio lagano prebrisati. Ukratko, redovito čišćenje ne služi samo estetici, ono može pomoći i da slušalice traju dulje, zvuče bolje i, što je najvažnije, budu sigurnije za vaše uši.