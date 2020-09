Ljudi otkrili kada su shvatili da je njihovom braku kraj: 'Vratio sam se iz vojske i uhvatio ju s drugim'

Razlozi koji su parove doveli do rastave braka su raznoliki - od zasićenja, nedostatka ljubavi, čestih svađa do prevare, laganja... Najteži dio je onaj prije nego oboje donesete tu odluku, odnosno shvaćanje i prihvaćanje činjenice da odnos nije kao prije i da nikada više neće biti te da je najbolje rješenje razdvojiti se.



Jedan korisnik Reddita, Wimpyhunter pitao je ljude u kojem trenutku braka su shvatili da je došao kraj.



Muškarac iza imena @AMMJ kaže da je pročitao poruke svoje supruge s drugim muškarcem u kojima su oboje tvrdili kako ne mogu dočekati da se razvedu od svojih supružnika i napokon budu zajedno. "Razveo sam se četiri mjeseca nakon toga, a njihova veza nije potrajala jer on nije htio ostaviti ženu."



"Bilo mi je jasno da je kraj kada sam primijetio da se dugi period prilagođavam njezinom raspoloženju i nikad ne znam kakva će biti kada dođem s posla", ispričao je korisnik @aanr.



Jedan je rekao i da je nerijetko odlazio u podrum pretvarajući se da pere rublje samo kako ne bi morali biti zajedno. To je bio jasan alarm da je vrijeme za razvod.



"Živjeli smo s njezinim roditeljima kako bismo si mogli priuštiti da ona ostane kod kuće s djecom. Bio sam vrlo nesretan što živim s njima i rekao sam joj da se želim iseliti. Rekla je da je jedini način za to ako udvostručim svoje prihode jer ona neće raditi. Odselio sam se bez nje", podijelio je s ljudima @majortomandjerry.



Korisnik @Koma79 kaže kako je supruga htjela pauzu, a on je to ispoštovao i iselio se. Vratio se po neke stvari, a u smeću je bilo nekoliko kondoma. "Učinila mi je uslugu."



"Stigao sam ranije iz vojske kući, a imao sam što vidjeti. U mom krevetu ležao je drugi muškarac", kaže @banluil.

Među muškarcima se našlo i nekoliko žena koje su otkrile što je u njihovom slučaju bila kap koja je prelila čašu.



Za @BettyKronic bio je to trenutak kada joj je suprug rekao da ju više ne voli, a onda je ubrzo objavio zaruke s 18-godišnjakinjom.



Ne briga o kućanstvu s muške strane često je razlog rastave, a tako je bilo i u slučaju @insertcaffeine. "Vratila sam se kući iz još jedne 12-satne smjene na poslu. Bebina pelena bila je prljava, kuća je bila u neredu, sudoper je bio pun posuđa, a moj bivši se kao i uvijek zezao na računalu. Tada sam shvatila da je lakše da sve radim sama."



"Kad sam bila u bolnici nakon što sam putem carskog reza rodila našu bebu. Sljedeći dan me pitao da mi donese hranu. Rekla sam da želim burrito. Rekao je da neće ići po meksičku hranu jer ide u drugi restoran. Ušao je s vrećicom iz restorana u sobu, sjeo i krenuo jesti ručak preda mnom. Ništa mi nije donio jer je rekao: 'Nisi mi rekla što želiš', ispričala je @itsgravynotsauce koja preko ove situacije nije mogla prijeći.