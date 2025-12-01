Liječnik otkriva: Ova vrsta sna najopasnija je za vaše tijelo, a gotovo nitko o njoj ne govori

Spavanje je za većinu nas najugodniji dio dugog dana — trenutak kada se napokon možemo opustiti i prepustiti toplom, udobnom krevetu. No, iako je zimsko uvlačenje pod pokrivač rijetko neugodno, mnogi se prije spavanja bore s nesanicom, osobito ako posljednje minute provode skrolajući po društvenim mrežama.

Dok neki koriste tzv. vojnu metodu da zaspu u par minuta, drugi se dugo okreću po krevetu — a problemi ne prestaju čak ni kada konačno utonu u san. Iako se tijekom spavanja ne očekuje nikakva stvarna opasnost, postoji jedna vrsta sna koja može biti iznimno rizična. Popularni liječnik, dr. Myro, na svom TikTok kanalu upozorio je na fenomen “mikro sna”, koji opisuje kao najopasniji oblik spavanja.

“Mikro san je divlji i zastrašujuć”, objašnjava, “Vaš mozak nehotice gubi svijest na djelić sekunde do pola minute. Oči vam mogu ostati otvorene, ali mozak u tom trenutku ne obrađuje ništa. To je potpuno resetiranje, najčešće nakon 24 sata bez sna”. Prema njegovim riječima, mikro san godišnje uzrokuje oko 100.000 prometnih nesreća, osobito među zdravstvenim radnicima koji često rade 24-satne smjene.

Samo trenutak gubitka svijesti tijekom vožnje može imati katastrofalne posljedice. Upravo zato stručnjaci stalno upozoravaju vozače da se odmore i naprave pauzu prije dužih putovanja. Dr. Myro ističe još jednu alarmantnu činjenicu: “Nakon 24 sata budnosti, mozak funkcionira kao da imate razinu alkohola u krvi jednaku vožnji u pijanom stanju. Dakle, nespavanje cijelu noć može vas dovesti u stanje kao da ste pijani”.

Zamislite obavljanje operacije u takvom stanju — a upravo to je realnost mnogih stručnjaka u zdravstvu tijekom noćnih dežurstava. Studije pokazuju da je spavanje barem 4,5 sata ključno kako biste izbjegli ozbiljan kognitivni pad, iako većina stručnjaka preporučuje sedam do devet sati sna svake noći. A popodnevno drijemanje kad padne mrak u 16 sati, nažalost, ne računa se. Ako se već dulje vrijeme mučite sa spavanjem, možda je vrijeme da razmislite o savjetovanju sa stručnjakom.