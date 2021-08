Liječnik objasnio koliko često je normalno mokriti i na što bi trebali obratiti pažnju

Koliko često morate mokriti ovisi o brojnim čimbenicima, uključujući koliko tekućine pijete i koliko vam dobro rade bubrezi.

'Normalnim' se smatra od četiri do deset puta u 24 sata, a kako vam mjehur funkcionira govori mnogo o zdravlju općenito jer učestalije mokrenje od uobičajenog može biti pokazatelj raznih bolesti i stanja.

Dr. Kenny Sui iz Foot Clinic u Londonu kaže da neka pića - poput kofeina i alkohola posebno utječu na rad mjehura i povećavaju broj mokrenja, no češće mokrenje od deset puta u danu bez drugih simptoma nije zabrinjavajuće. Osim učestalosti, kaže, treba obratiti pažnju je li mokrenje bolno, je li protok jako slab, ima li krvi i koliko mokrenje traje.

Ako često zadržavate mokraću, to će vjerojatno ostaviti posljedice. Konstantno zadržavanje mokraće može oslabjeti mišiće mjehura što može dovesti do urinarne retencije ili zadržavanja mokraće. To znači da se nećete moći pomokriti do kraja i da ćete stalno imati osjećaj da morate još. Zadržavanje mokraće također može dovesti i do konstantnih infekcija mjehura.

A rizik od infekcije može smanjiti povećani unos tekućine, mokrenje barem svaka dva sata te ne odgađanje mokrenja. Jedino u kombinaciji, tekućina, mokrenje i ne zadržavanje mogu dovesti do smanjenja rizika od uroloških infekcija, odnosno samo povećanje unosa tekućine nije toliko učinkovito.

Kod zdravih ljudi mokraća je sterilna, a do mokraćne infekcije dolazi ako bakterije iz debelog crijeva pronađu put kroz mokraćnu cijev do mjehura te ako se u njemu počnu razmnožavati, piše Science Daily. Kod žena je rizik za razvoj infekcije veći jer je mokraćna cijev kod njih kraća, pa bakterije lakše pronađu put, primjerice kod pražnjenja crijeva ili spolnog odnosa.

Koje vam je boje urin i što koja boja znači:

Bez boje, skroz proziran - pijete previše vode i bilo bi dobro da to smanjite.

Blijeda boja slame - Ova boja je normalna i pokazuje da je sa zdravljem sve u redu te da unosite tekućine koliko treba.

Prozirno žućkasta - i ova boja je u granicama normale.

Tamno žuta - sve je u redu, ali trebate piti više vode.

Boja jantara ili meda - tijelo vam žudi za tekućinom.

Boja pive, pomalo smeđa - moglo bi se raditi o bolesti jetre ili teškoj dehidraciji. Pijte nekoliko dana više vode i ako boja urina ostane ista, posjetite liječnika.

Ružičasta ili crvenkasta - ovakva boja se može pojaviti ako jedete ciklu, borovnice ili rabarbaru, ali i ukoliko u urinu ima krvi. To može ukazivati i na ozbiljne zdravstvene probleme - na bolest bubrega, tumore, infekciju urinarnog trakta, probleme s prostatom ili nešto drugo. Također, urin je takve boje i kod trovanja živom. Svakako se javite liječniku.

Narančasta boja - i u ovom slučaju se može raditi o dehidraciji, ali i o problemima s jetrom ili žučnim kanalom. Također, mokraća je takve boje i kod trovanja hranom. Nije loše da se javite liječniku.

Plave ili zelene boje - rijetko genetsko oboljenje može rezultirati ovakvim bojama urina, ali i neke bakterije koje inficiraju urinarni trakt. Moguće je i trovanje hranom ili uzimanje određenih lijekova.

