Iznenadit ćete se: Evo koje su muškarcima najveće erogene zone!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
31.08.2025.
u 22:35

Svega pet posto muškaraca priznalo je u anketi da nikad nemaju predigru, već se odmah bacaju na akciju. Većina također želi da žene preuzimaju inicijativu u krevetu.

Poprilično ćete se iznenaditi kada otkrijete koje su to erogene zone većine muškaraca. Istraživanje je, naime, pokazalo da 79 posto muškaraca uopće ne smatra intimne dijelove tijela najuzbudljivijim. 

79 posto muškaraca izjavilo je da im je jedna od najvećih erogenih zona njihova brada. Nakon toga dolaze vrat, donji trbuh te unutrašnji dio bedara. Osim toga, većina muškaraca, čak 75 posto, obožava predigru te vole biti mentalno stimulirani.

Svega pet posto muškaraca priznalo je u anketi da nikad nemaju predigru, već se odmah bacaju na akciju. Većina također želi da žene preuzimaju inicijativu u krevetu. Ispada da su muškarci osjetljiviji nego što se dosad pretpostavljalo.
Ključne riječi
erekcija orgazam libido intima muškarci seks

