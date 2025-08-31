Muškarci su tri puta bolji u krevetu kada u sobi naprave – ovo!

Mnogim muškarcima koji pokušavaju zavesti ženu, prvo na pamet padne prigušivanje svjetla za stvaranje romantičnog ugođaja. Ipak, upravo to ne bi trebali raditi ako žele pokazati najbolje od sebe u krevetu. Jarko svjetlo, baš kao i ono dnevno, podiže razinu testosterona i može utrostručiti razinu užitka, pokazalo je najnovije istraživanje.

Sve više muškaraca starijih od 40 godina pogađa nedostatak seksualne želje. Pad libida varira ovisno o godišnjim dobima, a znanstvenici su odlučili provjeriti ima li to veze s utjecajem okolnog svjetla, odnosno nedostatka.

Tim talijanskih znanstvenika sa Sveučilišta u Sieni ispitao je 38 muškaraca koji se bore s niskom razinom seksualne želje. Da bi se provjerila teorija, muškarci su podijeljeni u dvije skupine. Kroz dva tjedna, jednu skupinu muškaraca svako su jutro dovodili u prostoriju s jarkim svjetlom. Nakon tog razdoblja izmjerena im je razina testosterona te je uočeno kako je ona znatno porasla u odnosu na drugu skupinu muškaraca koji nisu bili izlagani jarkom svjetlu.