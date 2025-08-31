Muškarci su tri puta bolji u krevetu kada u sobi naprave – ovo!

Naši Portali
shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
31.08.2025.
u 22:14

Sve više muškaraca starijih od 40 godina pogađa nedostatak seksualne želje.

Mnogim muškarcima koji pokušavaju zavesti ženu, prvo na pamet padne prigušivanje svjetla za stvaranje romantičnog ugođaja. Ipak, upravo to ne bi trebali raditi ako žele pokazati najbolje od sebe u krevetu. Jarko svjetlo, baš kao i ono dnevno, podiže razinu testosterona i može utrostručiti razinu užitka, pokazalo je najnovije istraživanje. 

Sve više muškaraca starijih od 40 godina pogađa nedostatak seksualne želje. Pad libida varira ovisno o godišnjim dobima, a znanstvenici su odlučili provjeriti ima li to veze s utjecajem okolnog svjetla, odnosno nedostatka.

Tim talijanskih znanstvenika sa Sveučilišta u Sieni ispitao je 38 muškaraca koji se bore s niskom razinom seksualne želje. Da bi se provjerila teorija, muškarci su podijeljeni u dvije skupine. Kroz dva tjedna, jednu skupinu muškaraca svako su jutro dovodili u prostoriju s jarkim svjetlom. Nakon tog razdoblja izmjerena im je razina testosterona te je uočeno kako je ona znatno porasla u odnosu na drugu skupinu muškaraca koji nisu bili izlagani jarkom svjetlu. 
