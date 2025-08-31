Parovi koji ovo rade u krevetu imaju bolji seksualni život, tvrdi istraživanje

Ako razgovarate s partnerom tijekom seksa, vjerojatno ste puno zadovoljniji sa svojim seksualnim životom od parova koji za vrijeme seksa m,međusobno uopće ne progovore. Tako barem kaže istraživanje objavljeno u Journal of Sex & Marital Therapy koje je otkrilo da su ljudi koji komuniciraju u krevetu uglavnom zadovoljniji seksualno i općenito u vezi, prenosi portal psypost.

Možete razgovarati i neverbalnom komunikacijom; npr. pomicanjem nečije ruke tamo gdje želite, stenjanjem kad partner radi nešto što vam se sviđa ili odmahivanjem glavom kad vam je nešto neugodno; sve se ubraja u oblike komunikacije. I verbalna i neverbalna komunikacija povezane su s većim zadovoljstvom u vezi, a time i s više seksualnog zadovoljstva.

"Naša otkrića sugeriraju da je uporaba verbalne ili neverbalne komunikacije manje važna za seksualno zadovoljstvo kada je par zadovoljan sa svojom općenitom komunikacijom u vezi", napisali su istraživači u radu o svojim nalazima. "Drugim riječima, važnije je imati dobru komunikaciju u samoj vezi, nego forsirati određeni tip komunikacije tijekom seksa."

Kako bi došli do ovih zaključaka, istraživači su anketirali oko 400 ljudi o tome koliko su često komunicirali tijekom seksa, kako su komunicirali te kako i koliko često je komunicirao njihov partner. Partneri su također odgovorili i koliko su zadovoljni sa svojim seksualnim životom, vezom i seksualnom komunikacijom, a rezultati su potvrdili ono što psiholozi često ponavljaju; kako bez dobre komunikacije nema dobre veze. A čini se ni seksa.