Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
jeste li znali?

Parovi koji ovo rade u krevetu imaju bolji seksualni život, tvrdi istraživanje

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
31.08.2025.
u 21:24

Čini se da komunikacija nije važna samo u vezi, već i poboljšava seks.

Ako razgovarate s partnerom tijekom seksa, vjerojatno ste puno zadovoljniji sa svojim seksualnim životom od parova koji za vrijeme seksa m,međusobno uopće ne progovore. Tako barem kaže istraživanje objavljeno u Journal of Sex & Marital Therapy koje je otkrilo da su ljudi koji komuniciraju u krevetu uglavnom zadovoljniji seksualno i općenito u vezi, prenosi portal psypost.

Možete razgovarati i neverbalnom komunikacijom; npr. pomicanjem nečije ruke tamo gdje želite, stenjanjem kad partner radi nešto što vam se sviđa ili odmahivanjem glavom kad vam je nešto neugodno; sve se ubraja u oblike komunikacije. I verbalna i neverbalna komunikacija povezane su s većim zadovoljstvom u vezi, a time i s više seksualnog zadovoljstva.

"Naša otkrića sugeriraju da je uporaba verbalne ili neverbalne komunikacije manje važna za seksualno zadovoljstvo kada je par zadovoljan sa svojom općenitom komunikacijom u vezi", napisali su istraživači u radu o svojim nalazima. "Drugim riječima, važnije je imati dobru komunikaciju u samoj vezi, nego forsirati određeni tip komunikacije tijekom seksa."

Kako bi došli do ovih zaključaka, istraživači su anketirali oko 400 ljudi o tome koliko su često komunicirali tijekom seksa, kako su komunicirali te kako i koliko često je komunicirao njihov partner. Partneri su također odgovorili i koliko su zadovoljni sa svojim seksualnim životom, vezom i seksualnom komunikacijom, a rezultati su potvrdili ono što psiholozi često ponavljaju; kako bez dobre komunikacije nema dobre veze. A čini se ni seksa.
Ključne riječi
orgazam libido komunikacija razgovor intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još