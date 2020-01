Kućanica misli da sve žene trebaju ostati kod kuće, ne raditi i razmaziti svoje supruge

Alena Kate Pettitt zamijenila je sastanke s kolegama s daskom za peglanje i kaže kako nikada nije bila sretna kao sada, kada živi kao u pedesetima, prenosi LADBible.com.

Foto: BBC

Koliko je sretna govori i činjenica da je pokrenula akademiju 'The Darling Academy' u kojoj savjetuje žene kako da postanu tradicionalne kućanice. Njezina stranica poručuje: "Možda ste primijetili novi pokret žena koje sebe nazivaju tradicionalnim kućanicama. To su žene koje su sretne da u današnje vrijeme ostaju kod kuće i razmaze svoje muževe kao da je 1959. Ponosna sam članica kluba i voljela bih s vama to podijeliti."

Alena kaže kako se odlučila pobuniti protiv modernog društva jer je odrasla u 90-tima, a kultura u to vrijeme bila je takva da su žene mogle raditi što su htjele.

Foto: BBC

"Izlazile smo van, svađale se s dečkima, bile neovisne, ali ja sam se osjećala izostavljeno. Ono što sam htjela je život kao u 50-tima ili 60-tima. Odrasla sam sa samohranom majkom koja je morala raditi, ali i brinuti o kući - tada sam shvatila da ne želim takav život. Pobuna je počela kada sam upoznala svog sadašnjeg muža koji je jako tradicionalan i mislim da je samo to još probudio u meni. Rekao mi je da zna da želim muškarca koji će brinuti o meni i uz kojeg ću se osjećati sigurno. Bila sam sretna što je napokon netko to prepoznao i što mogu biti svoja."



Alena je, uz brigu o kući, napisala i dvije knjige - 'Žene kao mi' i 'Engleska etiketa'.

