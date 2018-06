Uživala je u večeri, a onda je dobila račun i šokirala se, ali ne iznosom!

Blogerica Billie Geena doživjela je pravu neugodnost i pretrnula je od straha zbog postupka djelatnice restorana.

Billie na svojem blogu piše o hrani, a za The Sun rekla je kako ju je "obuzeo najveći strah" kada je pročitala komentar na računu.

Zbog sindroma iritabilnog crijeva (IBS), poznatog i pod nazivom "nervozna crijeva", blogerica ne smije jesti određene namirnice da ne bi došlo do bolova u želucu, grčeva i neredovite stolice.

Billie je posjetila meksički restoran u engleskom Sheffieldu i naručila file ribe koji se nalazio na meniju, ali je zamolila da kod pripreme maknu luk, češnjak i mlijeko.

Hrana je bila dobra i sve je bilo u redu dok Billie nije pogledala račun koji ju je neugodno iznenadio, a razlog nije bio iznos računa. Na računu je uz svoju narudžbu naišla na komentar konobarice: "Ha-ha-ha!"

Račun je objavila na Twitteru uz opis: "Obuzeo me paničan strah u vezi s hranom. Nisam odlučila biti izbirljiva, jednostavno se moram pridržavati jako stroge dijete, inače će mi biti jako loše. Da smijem jesti te namirnice, jela bih ih."

My biggest anxiety about eating finally happened.

I don't choose to be picky, I have to have a very restricted diet or else I am violently ill. If I could eat it, I would. #NoOnionNoGarlicNoMilkhaha #sheffield pic.twitter.com/Y7YD9KfN0z