U nekoliko klikova naručit ćete sebi frizera, kuhara, tjelohranitelja, čak i DJ-a

Hrvatski startup GoCierge Digital u suradnji s partnerskim Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci osmislio je jedinstvenu globalnu AI aplikaciju pod nazivom GoCierge, s kojom je izašao na domaće te paralelno i na svjetsko tržište. GoCierge nije klasična booking platforma, već se gradi kao digitalna infrastruktura za modernu concierge ekonomiju. Valja naglasiti kako je nekadašnja concierge usluga odavno izašla iz okvira hotelskih predvorja s pet zvjezdica i svijeta rezerviranog za elitu. Do jučer simbol luksuza i privilegija, danas concierge postaje praktičan alat svakodnevice – dostupan i "običnim" ljudima koji žele uštedjeti vrijeme, smanjiti stres i jednostavnije organizirati život.

Uglavnom, GoCierge aplikacijom, koja se inicijalno primjenjuje u turističkom sektoru, korisnicima privatnog smještaja, apartmana, kampova i manjih privatnih hotela nude se 23 obrtničke usluge, u rasponu od frizera, fizioterapeuta, kozmetičara, do kuhara i konobara. Zanimljivo je da se i domicilnom stanovništvu, koje također spada u ključni krug potencijalnih korisnika, krajnje jednostavnom primjenom aplikacije osigurava identičan spektar obrtničkih usluga, pri čemu se inovativnim modelom rada omogućava princip uberizacije. GoCierge u naravi izgleda tako da njegovi korisnici, koji nisu, dakle, samo turisti već i rezidenti, aktiviraju aplikaciju kojom im sve usluge trenutačno postaju dostupne.

Na jednom mjestu GoCierge posjeduje ugovorenu hrvatsku bazu pružatelja usluga iz koje korisnik, bez uobičajenog gubitka vremena na pretraživače te neovisno je li kod kuće ili na putu, bira onu koja mu je potrebna. Tako se klijentu uz pomoć aplikacije osigurava dostupnost raznih usluga te bolja potrošnja kvalitetnog vremena predviđenog za obavljanje drugih obaveza. Ključne tehničke značajke aplikacije su brza rezervacija usluga u nekoliko klikova, nema dugih telefonskih pregovora i skrivenih troškova. Termini pružatelja usluga su fleksibilni, cijene transparentne, usluga pouzdana, pristupačna po kvaliteti i brzini reakcije i njezina obavljanja. Aplikacija GoCierge sa sobom nosi opsežan katalog usluga koje se na tržištu traže, ali ih je, posebno u ljetnim i turističkim mjesecima, iznimno teško dobiti.

Jedan od suosnivača startupa GoCierge Digital, riječki poduzetnik Nenad Črnac, kaže da je poanta njihove usluge "brzina, diskretnost, profesionalnost, pouzdanost i standardiziranost". Dodaje da se ovom inovacijom concierge kao nekadašnji simbol luksuza, danas povezuje s praktičnošću i olakšavanjem života, čime to postaje usluga dostupna svima. Upravo to je suština djelatnosti i aktivnosti aplikacije koja podrazumijeva da se klijentima, uz minimalan angažman na jednom mjestu, osiguraju brojne usluge.

Kaže da se GoCiergeom kreće u poslovnu primjenu po principu "promišljaj globalno, a djeluj i lokalno i nacionalno". – GoCierge aplikacija u sebi ima elemente umjetne inteligencije (AI) i istodobno je proizvod koji nadopunjuje ukupnu turističku ponudu. Inovativna aplikacija rezultat je hrvatske pameti. Već imamo određene interese iz inozemstva, što znači da je izvoz GoCierge usluge samo pitanje vremena. Ipak, najprije ćemo se s njom potvrditi na našem tržištu – kaže Črnac.

Objašnjava da su sa startupom GoCierge Digital preko Ekonomskog fakulteta napravili sveobuhvatnu Stratešku studiju te su shvatili kako im rezultati daju poticaj da pokrenu takvu aplikaciju. Kad se teorija svede na praksu, to znači da GoCierge na krajnje pojednostavljen način nudi poslove i aktivnosti iz, zasad, 23 uslužne djelatnosti.

– Suštinski to znači da je GoCierge inovativna mobilna concierge aplikacija koja sa svojom platformom revolucionalizira pristup vrhunskim uslugama nadohvat ruke. Besprijekorno povezuje korisnike, neovisno jesu li to turisti usred sezone ili zainteresirani građani koji žive brzo, moderno i dinamično, s mrežom pouzdanih profesionalaca, u rasponu od privatnih kuhara, šminkera, ekskluzivnih vodiča i DJ-a do frizera, kozmetičara i tjelohranitelja – kaže Črnac.

Naglašava da aplikacija nije namijenjena ekskluzivnosti turističkog sektora, već je od starta svima dostupna, potencijalno prisutna i korištena u svakom kućanstvu koje s njezinom uslugom može bolje organizirati svakodnevicu.

U bazi podataka GoCiergea već sada su ugovorene stotine provjerenih pružatelja usluga kojima aplikacija nudi posao i prihod. Pružatelji GoCierge usluga dolazit će s područja na kojima će se aplikacija najviše koristiti, poput Istre, Zagreba, Splita i Dalmacije, a očekuje se, i u preliminarnim razgovorima već se pokazao, izniman interes mladih ljudi iz unutrašnjosti da svoja znanja i vještine, za koja tamo gdje žive nemaju dovoljno posla i ne mogu ih adekvatno naplatiti, stave u funkciju i angažiraju se na turistički atraktivnim ili nekim drugim područjima. Njihovim angažmanom u sklopu GoCiergea izjednačit će se tržišni princip ponude i potražnje usluga. Na taj način potiče se pozitivna poslovna migracija i samozapošljavanje većeg broja osoba. Proces će biti transparentan i otvoreni protivnik sive ekonomije, rad na crno ostaje po strani, a sve što se odradi uredno se evidentira, čime se dodatno naglašava aspekt sigurnosti. Takav princip jamči kvalitetu i standard usluge, konzistentnost i pouzdanost.

Pored brojnih prednosti i revolucionarnih rješenja koje nosi sa sobom, aplikacija GoCierge podrazumijeva i rad na daljinu: sve se odvija na više mjesta, fizički se nitko ne mora vidjeti, svatko radi od kuće ili odakle i koliko želi. To je posebno prihvatljivo novoj i mlađoj radnoj snazi koja preferira hibridni posao, što znači da je pristup GoCiergea maksimalno prilagođen trendovima.

Direktor GoCierge Digitala Dino Kurtagić kaže da su korištenjem umjetne inteligencije razvili vlastiti algoritam za automatsko prilagođavanje cijena i ponude prema partnerima. Trenutačno rade na patentnoj zaštiti algoritma i tehničkog rješenja pri američkom Uredu za patente.

– Najbitniji aspekt aplikacije GoCierge je ponuditi klijentima verificirane partnere, kvalitetnu i sigurnu uslugu te jednostavan pristup usluzi na bilo kojoj lokaciji u Hrvatskoj, a kasnije i globalno. U ovom poslu povjerenje na kojem ćemo inzistirati jedno je od najvažnijih elemenata za obostrano zadovoljstvo i uspjeh, što donosi korist partnerima, odnosno pružateljima usluga i klijentima. Cilj je da se uz naše posredovanje te kroz naš sustav i tehnološka rješenja zadovolje obje strane – kaže Kurtagić. Objašnjava da se razvojni i poslovni procesi aplikacije GoCierge temelje na integraciji umjetne inteligencije u sve ključne segmente poslovanja.

– Interno smo uskladili sve sustave i procedure s AI standardima, čime smo postigli veću učinkovitost, preciznost i transparentnost. AI nam omogućuje dinamičku prilagodbu cijena i ponuda u stvarnom vremenu, a razvijamo i vlastiti AI sustav za upravljanje koji ima važnu ulogu u optimizaciji i racionalizaciji backoffice procesa. Na taj način stvaramo temelje za brže, pametnije i skalabilnije poslovanje, uz fokus na kvalitetu i održivost, a istovremeno racionaliziramo troškove i povećavamo produktivnost – kaže Kurtagić.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci podržao je razvoj inovativnog hrvatskog startupa GoCierge Digital. U sklopu Centra za inovativnost i transfer znanja Ekonomskog fakulteta, koji djeluje kao inkubator za ICT i digitalne startup projekte, dekan Saša Drezgić kaže da aktivno podupiru inicijative koje povezuju poduzetništvo, tehnologiju i nove poslovne modele.

– GoCierge predstavlja iznimno zanimljiv primjer primjene umjetne inteligencije i digitalnih platformi u razvoju tzv. concierge ekonomije, s potencijalom stvaranja nove vrijednosti u turizmu i uslužnom sektoru. Na temelju preliminarnih analiza i procjena našeg stručnog tima, riječ je o projektu koji ima značajan potencijal za razvoj visokovrijednih digitalnih usluga u Hrvatskoj, ali i za šire međunarodno tržište, posebno u kontekstu premium turizma, personaliziranih usluga i digitalne transformacije uslužnih djelatnosti. Takvi projekti potvrđuju važnost suradnje akademske zajednice i poduzetnika u razvoju inovacija, internacionalizaciji hrvatskih startupova te jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Fakultet će i dalje kroz svoj inkubacijski i istraživački ekosustav pružati potporu razvoju sličnih tehnoloških inicijativa – kaže Drezgić.

Ključne funkcionalnosti i značajke aplikacije GoCierge, osmišljene za naručivanje usluga na zahtjev, svode se, prvo, na odabir željene usluge, primjerice dostave posebnih proizvoda. Drugi korak je slanje zahtjeva gdje klijent jednim klikom potvrđuje narudžbu. Sustav automatski obavještava odgovarajuće pružatelje usluga putem mobilne aplikacije. Dostupan pružatelj koji ispunjava kriterije može prihvatiti narudžbu. U trećem koraku klijent dobiva potvrdu o prihvaćanju narudžbe zajedno s informacijama o pružatelju (ime, profil…). I na kraju, pružatelj usluge ili klijent u dogovoreno vrijeme dolazi na navedenu lokaciju te izvršava naručenu uslugu prema standardima kvalitete platforme. Aplikacija omogućuje komunikaciju između klijenta i pružatelja za eventualna pojašnjenja prije i tijekom izvršenja usluge.

A tko su ljudi koji su sve osmislili i pokrenuli? Nenad Črnac, suosnivač GoCierge Digitala, iskusni je lider s opsežnim znanjem u području poslovnog razvoja, strateškog planiranja i upravljanja. Osnivač je tvrtki u segmentu visokotehnoloških medicinskih uređaja te dentalnog poslovanja i klinika, a inače je počasni konzul Narodne Republike Bangladeša. Njegova stručnost obuhvaća upravljanje složenim sustavima, regulatornu usklađenost i razvoj novih poslovnih inicijativa. Dino Kurtagić (CEO), suosnivač GoCierge Digitala, je IT poduzetnik snažno prisutan u međunarodnom startup ekosustavu, tehnološki i poslovni arhitekt i savjetnik s dokazanim iskustvom u razvoju ranih faza poduzeća i digitalnoj transformaciji. Kao tehnološki lider djelovao je u područjima kibernetičke sigurnosti, sporta, industrije igara na sreću i proptech rješenja, obnašajući tehničke i C-level tehničke pozicije odgovorne za arhitekturu, razvoj i strategiju inovacija.

Uz Črnca i Kurtagića je i Vojin Oklobdžija, partner i advisor u GoCierge Digitalu, inače član savjetodavnog odbora za tehnologiju i patente te istaknuti inženjer računarstva i elektronike, znanstvenik, pisac i akademik, profesor emeritus Sveučilišta u Kaliforniji. Oklobždiju se povezuje s projektiranjem čipova za umjetnu inteligenciju, računalnom arhitekturom i digitalnim sustavima. Radio je u IBM-ovu Watson istraživačkom centru gdje ima fundamentalne patente iz razvoja RISC procesorske arhitekture i superskalarnih dizajna te je zaslužan za razvoj današnje moderne arhitekture računala. Nositelj je 25 američkih patenata. Kreator je originalnog koncepta Sony PlayStationa, kao i arhitekture TriCore procesora koji je koristio Bosch u suvremenim automobilima.

A u ekipi je i istaknuti američki odvjetnik s 30 godina iskustva u području intelektualnog vlasništva i patentnog prava. Nicolas S. Gikkas, Esq., član savjetodavnog odbora i pravni savjetnik tvrtke GoCierge Digital, savjetuje i zastupa tehnološke tvrtke u Silicijskoj dolini u pitanjima zaštite inovacija, licenciranja i patentnih sporova. Od 2012. Gikkas je osnivač i suvlasnik odvjetničkog ureda The Gikkas Law Firm, A Professional Corporation. Također je šest godina obnašao dužnost glavnog pravnog savjetnika (General Counsel) u tvrtki SiRF Technologies, Inc., koju je pratio od faze startupa do izlaska na burzu (IPO) na NASDAQ-u.

U prošlosti je, inače, concierge bio sinonim za ekskluzivne rezervacije, privatne letove i stolove u nedostupnim restoranima. Danas je, međutim, njegova uloga mnogo prizemnija i bliža stvarnim potrebama većine. Sve češće pomaže pri dogovaranju termina kod frizera ili kozmetičara, pronalasku pouzdanog osobnog trenera, organizaciji dječjeg rođendana, servisa automobila ili angažiranju majstora za sitne kućanske popravke. Umjesto statusnog simbola, concierge postaje produžena ruka praktične osobne organizacije.

Razvoj digitalnih platformi dodatno je demokratizirao uslugu. Putem aplikacija i online servisa korisnici mogu brzo poslati zahtjev i dobiti konkretno rješenje, bez dugotrajnog pretraživanja i telefoniranja. Vrijeme je postalo najvrednija valuta, a concierge upravo štedi ono čega svima nedostaje – vrijeme.

U užurbanom ritmu modernog života, gdje su poslovne i privatne obveze isprepletene, takav oblik podrške više nije hir, nego racionalan izbor. Concierge usluga tako evoluira iz luksuza u logističku podršku svakodnevice – dostupnu svima koji žele jednostavniji, organiziraniji i kvalitetniji život.