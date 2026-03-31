POKRENUO RASPRAVU

Poznati Hrvat objavio zanimljivu kartu: 'Nekad smo zavidno gledali Sloveniju...'

VL
Autor
Večernji.hr
31.03.2026.
u 20:09

Iako Slovenci u prosjeku imaju oko 150 eura višu neto plaću, njihova bruto plaća veća je za čak 500 eura, napominje Milun

Hrvatska trenutno bilježi najvišu stopu inflacije u eurozoni, no jedna objava poznatog matematičara Tonija Miluna otvorila je zanimljivu raspravu. Unatoč višim cijenama, građani Hrvatske u prosjeku danas imaju veću realnu kupovnu moć od susjeda u Sloveniji. Milun je na Facebooku objavio analizu u kojoj uspoređuje prosječne plaće i troškove života, ističući kako se percepcija standarda često temelji na površnim usporedbama, ponajprije cijena hrane. Prema njegovim podacima, prosječna neto plaća u Sloveniji iznosi 1653 eura, dok je u Hrvatskoj 1511 eura. Međutim, kada se u obzir uzmu razlike u cijenama, odnosno realna kupovna moć, dolazi do obrata – hrvatski građani za svoju plaću mogu kupiti oko 11 posto više nego Slovenci.

Milun pritom naglašava kako mnogi uspoređuju cijene samo na temelju proizvoda u trgovinama, koji čine manje od četvrtine ukupnih troškova života. Ključna razlika, ističe, leži u troškovima stanovanja. "Prije mjesec dana upoznao sam mladića koji je godinama živio u Sloveniji, ali se vratio u Hrvatsku. Nije problem hrana već cijene najma i režije. I kod nas su visoke, ali u Sloveniji su 'otišle u nebo'", naveo je Milun. Dodatno, razlike postoje i u strukturi plaća. Iako Slovenci u prosjeku imaju oko 150 eura višu neto plaću, njihova bruto plaća veća je za čak 500 eura, što znači da izdvajaju znatno više za poreze i doprinose – u prosjeku oko 350 eura više nego u Hrvatskoj.

Usporedba realnih plaća, koja uzima u obzir inflaciju i razinu cijena, dodatno potvrđuje ovaj trend. Prema prikazanim podacima, realna plaća u Sloveniji iznosi oko 2900 eura, dok u Hrvatskoj doseže 3224 eura, što sugerira veću kupovnu moć domaćih građana. Navodi još razloga zašto podaci sa slike nisu u potpunosti usporedivi. Slovenski radnici, primjerice, često primaju veće neoporezive naknade poput prijevoza i prehrane, koje nisu uključene u ovu računicu. Također, u nekim zemljama, poput Portugala, uobičajeno je isplaćivati 14 plaća godišnje, dok su pojedini podaci za druge države preuzeti iz različitih godina. Na kraju, Milun naglašava kako se radi o prosječnim vrijednostima koje ne odražavaju stvarnost svih građana. "Ovdje govorimo o prosjeku, a mnogi jedva spajaju kraj s krajem pa mislim da moramo i možemo bolje", zaključio je Milun.

