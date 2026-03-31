Tko je zadovoljniji seksom u vezama - žene ili muškarci? Moglo bi vas iznenaditi!

Žene u romantičnim vezama seksualno su zadovoljnije od muškaraca, tvrdi nova opsežna studija koja ruši dugogodišnje mitove. Istraživači su otkrili da, suprotno uobičajenim pretpostavkama, žene prijavljuju višu razinu užitka u spavaćoj sobi u usporedbi sa svojim partnerima. Ovo otkriće dovodi u pitanje uvriježena vjerovanja da se žene suočavaju s više prepreka koje koče njihov seksualni život. Tim sa Sveučilišta Sweet Briar u Virginiji analizirao je podatke prikupljene od više od 13 tisuća ljudi kroz desetke prethodnih studija, a rezultati, iako ne pokazuju drastičnu razliku, i dalje su iznenađujući, prenosi Daily Mail.

Glavni razlog za ovu pojavu mogao bi ležati u činjenici da muškarcima s vremenom u krevetu postane dosadno. Detaljnija analiza rezultata, objavljenih u časopisu Archives of Sexual Behavior, pokazala je da je razlika u seksualnom zadovoljstvu najizraženija kod starijih parova te onih koji su dulje zajedno. Istraživači navode da je to vjerojatno zato što na seksualno zadovoljstvo muškaraca snažnije utječe faktor novosti. Posljedično, njihova razina užitka opada kako uzbudljiva "novost" veze blijedi tijekom godina, dok kod žena zadovoljstvo često raste s povećanjem povjerenja i komunikacije.

"Ovo istraživanje pridružuje se sve većem broju literature koja sugerira da su prevladavajuće percepcije o rodnim razlikama u seksualnim iskustvima često nepotpune", napisali su autori. "Unatoč raširenom stavu da su žene vjerojatno manje seksualno zadovoljne od muškaraca, trenutno istraživanje sugerira da žene u kontekstu romantičnih veza izvještavaju o nešto većem seksualnom zadovoljstvu." Važno je napomenuti da, prema nalazima tima, na rezultate nije utjecala učestalost seksualnih odnosa ili opća sreća u vezi, što znači da je razlika specifično vezana za sam seksualni aspekt.

Ipak, znanstvenici su istaknuli i moguće ograničenje. Iako su sudionici na pitanja o svom seksualnom životu odgovarali povjerljivo, "moguće je da su žene... jednostavno manje spremne otkriti nedostatak seksualnog zadovoljstva nego muškarci". Evolucijski psiholog dr. Robert Burriss komentirao je nalaze pitanjem: "Tko je zadovoljniji svojim seksualnim životom: muškarci ili žene? Pitajte deset svojih prijatelja i većina, možda i svi, odgovorit će 'muškarci'. No, bili bi u krivu. Suprotno laičkim pretpostavkama, žene u vezama bile su nešto zadovoljnije od muškaraca."

Razlika između orgazma i zadovoljstva

Ashlyn Brady, jedna od autorica studije, naglasila je da ovi nalazi ne znače da žene imaju "savršen" seksualni život bez prepreka. I dalje je prisutan takozvani "jaz u orgazmima", fenomen prema kojem žene doživljavaju manje orgazama od muškaraca te češće prijavljuju bol tijekom spolnog odnosa. Međutim, novo istraživanje jasno pokazuje da učestalost orgazama nije jednaka subjektivnom osjećaju zadovoljstva. Žene mogu crpiti zadovoljstvo iz emocionalne intimnosti, komunikacije i osjećaja sigurnosti unutar predane veze, što nadmašuje isključivo fizičke aspekte iskustva.

"Nadam se da će ljudi shvatiti da društvene norme i očekivanja ne odražavaju uvijek stvarna iskustva", poručila je Brady. Istraživanje je također otkrilo što ljudi najviše cijene u seksu, a na vrhu popisa nalaze se bliskost i intimnost. Nakon toga slijede specifični seksualni činovi, dobar osjećaj, ugađanje partneru, ljubav i briga. Na popisu su se našli i orgazam, uzbuđenje, smirenost, strast, živahnost, zabava i avantura, kao i osjećaj novosti te ispunjavanje primalnih nagona.