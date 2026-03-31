Jacques Houdek progovorio o ovisnosti s kojom se bori: 'Možda je i najgora, bez nje ne možemo funkcionirati'

Popularni domaći pjevač Jacques Houdek u najnovijem razgovoru progovorio je o svojoj najvećoj životnoj borbi, onoj s viškom kilograma. Riječ je o izazovu s kojim se nosi još iz mlađih dana no, iako se naučio šaliti na vlastiti račun, taj problem mu i dandanas izaziva određene neugodnosti.

- Ljudi mi znaju reći: “Ti ne bi bio ti da si mršav.” Tada bih se najradije upustio u raspravu. Razumijem da oni to misle kao kompliment, ali ja bih sebi i mršav itekako bio ja. To je jedna cjeloživotna borba koja nikad neće stati. To zna svatko tko ima problem s bilo kakvom, da to tako kažem, ovisnošću. Ovisnost o hrani je možda i najgora, jer je hrana život, bez nje zapravo ne možemo funkcionirati. I u tom se grmu i krije zec. Hrana i genetika koja uvjetuju takvu konstituciju - otvorio se Houdek u intervjuu za Story povodom nadolazećeg koncerta u Lisinskom.

Glazbenik je trenutno zdrav i kilogrami mu ne predstavljaju nikakav problem, ali svejedno se ne želi potpuno opustiti. - Svjestan sam da imam 45 godina i previše kilograma koje moram rješavati. Tako da su mi one uvijek jedan pritisak, jedna stvarnost, jedan križ koji nosim jer ga moram nositi. Ne na način da sam se zatvorio u četiri zida. Siguran sam u sebe i s tim kilogramima. A zamislite gdje bih bio da pobijedim u toj bitki - mašta glazbenik pa poručuje:

- Trudim se dobiti je i uvijek ću se truditi, neću nikad odustati od sebe. Bio bih sebi više ja, a i svojoj djeci. I bio bih mirniji kad je riječ o zdravlju, iako danas nema sigurnosti. Odlaze i zdravi, mladi ljudi. No uvijek sam govorio da debljina nije nikakav trend koji zagovaram, ne mislim da je to nešto pozitivno. Ali sam si svejedno dao za pravo da pjevam, da stanem na binu, da se ne lišim svojih snova samo zato što imam problem s kilažom. Moramo naći načina da nas te neke situacije ne koče u ostvarivanju snova - zaključio je popularni Jacques, koji je odbacio opciju korištenja Ozempica, zloglasnog lijeka za mršavljenje, jer se, kako kaže, boji igle.

