Pravilo 3D

Stručnjak otkrio: Evo što trebate raditi s ružama kako bi neprestano cvale

VL
Stephany Domitrović
31.03.2026.
u 16:30

Još jedna u nizu proljetnih aktivnosti u vrtu i dvorištu je i orezivanje ruža. Kako bi vašim ružama pružili upute gdje i kako rasti te se osigurali da će preko ljeta cvasti u bujnim grmovima, važno je pravilno ih orezati.

Rezidba ruža još jedan je od zadataka koje je potrebno obaviti u vrtu do kraja travnja. Iako je nekima naporan i monoton zadatak, pravila rezidba ruža presudna je za izgled i cvat ove biljke. Jasmin Hodžić, diplomirani agronom i stručnjak u plasteničkoj i organskoj proizvodnji izdvoji je nekoliko savjeta koji će vam pomoći da pravilno obrežete svoje ruže i tako im pružite što bolju šansu za bujno cvjetanje, prenosi AgroKlub. “Proljetna rezidba najvažniji je tretman koji možete pružiti svojim ružama. To je trenutak kada biljci dajete "upute" o tome kako rasti, koliko cvjetati i kako ostati zdrava. Kao agronom, savjetujem vam da na to ne gledate kao na sječu, već kao na potpuno pomlađivanje grma”, napisao je.

Orezivanjem, tj. uklanjanjem starih i bolesnih grana, održava se svježina ruže i sprječava se ugrožavanje mladih i zdravih grana. Na ovaj način biljka energiju prestane trošiti na stare i već uvele grane, nego ih usmjerava na snažne nove pupoljke. Kako bi smanjili rizik od bolesti poput pepelnice, stručnjak ističe da je važno sredinu grma orezati da grm bude prozračan jer se tako smanjuje vlaga.

Hodžić ističe da postoji jedno univerzalno pravilo, bez obzira na to koju vrstu ruže obrezujete, a to je “pravilo 3 D”. Obrežite sve mrtve (Dead), oštećene i bolesne (Damaged) i ukrštene grane (Deranged), tj. grane koje rastu prema unutrašnjosti. Prije rezanja važno je oštre škare za orezivanje obrisati alkoholom te grane rezati pod kutom od 45 stupnjeva. Nakon rezidbe biljku je potrebno prihraniti stajskim gnojivom ili drugom vrstom kvalitetne prihrane kako bi ju potaknuli na daljnji rast. Stručnjak upozorava da je rezanje grana potrebno prilagoditi s obzirom na vrstu ruže. Penjačicama je potrebno ostaviti glavne grane, a obrezati bočne izbojke na 2 ili 3 pupoljka, dok čajevke zahtijevaju intenzivan rez, tj. tijekom rezidbe ostavljate samo 3 do 5 glavnih grana na visini od 20 cm. Bez obzira na vrstu ruže, ovoj nezahtjevnoj biljci bitno se posvetiti tijekom proljeća jer ćete tako osigurati njezino kontinuirano i bujno cvjetanje tijekom ljeta.
