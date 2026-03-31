Ovaj organ krije tajnu užitka, a desetljećima je bio zanemaren u znanosti

Jedan od najmanje istraženih organa ljudskog tijela, klitoris, napokon je dobio pažnju znanstvene zajednice. “Samo” tri desetljeća nakon detaljnog prikaza živčane mreže penisa, znanstvenici su odlučili napraviti prikaz i klitorisa. Ženska anatomija općenito, zanemarena je u medicinskim istraživanjima, a ovaj organ užitka nije iznimka. U službenom udžbeniku anatomije Gray’s Anatomy, u nekoliko navrata, klitoris je definiran i opisan kao “manja verzija penisa”. Helen O'Connell, australska urologinja i autorica prvog anatomskog istraživanja klitorisa, naglašava kako je ovaj organ oduvijek bio zanemaren u medicinskim istraživanjima te se do 20. stoljeća nije ni spominjao u medicinskim knjigama, prenosi Guardian.

Novo istraživanje, provedeno na Sveučilištu u Amsterdamu (The Amsterdam University Medical Center), otkriva dosad najdetaljniji prikaz živčane mreže klitorisa. Ju Young Lee i njezini kolege izradili su 3D snimke dviju ženskih zdjelica koje su sveučilištu donirane kroz program darivanja tijela u znanstvene svrhe. Ju Young Lee i njezin tim otkrili su da se živci klitorisa šire puno dalje nego što se mislilo. Neki idu do stidnog brežuljka, drugi do klitoralne kapice i glavića (najosjetljivijeg dijela), a neki i do usana. Prije se mislilo da se glavni živac prema vrhu “gubi” i slabi, ali nova istraživanja pokazuju suprotno. Dakle, ove snimke ukazuju na to da su dosadašnja saznanja o anatomiji i živčanoj mreži klitorisa pogrešna.

Istraživanja klitorisa, ključna su za shvaćanje i bolje razumijevanje ženskog orgazma, ističe O'Connell te dodaje kako orgazam doprinosi zdravlju i dobrobiti žene. Modeliranje živčane mreže klitorisa pomoći će i u području rekonstruktivne kirurgije koja je potrebna žrtvama ženskog genitalnog obrezivanja. Ova praksa odnosi se na mutilaciju, tj. uklanjanje jednog dijela klitorisa ili klitorisa u potpunosti kako bi se ženi oduzela mogućnost seksualnog užitka. 230 milijuna žena žrtve su ove okrutne prakse, koja može rezultirati ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama, poput komplikacija pri porodu, infekcija, krvarenja i drugo. Lee tvrdi da bi nalazi ovog istraživanja mogli biti korisni, kako žrtvama ženskog genitalnog obrezivanja koje prijavljuju pad učestalosti i intenziteta orgazma od 22 posto, tako i osobama koje se liječe od raka vulve. Kako bi proširila znanje o ovom organu, znanstvenica želi otvoriti izložbu na kojoj će biti izloženi ovi detaljni prikazi klitorisa.