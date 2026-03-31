Ovo cvijeće brzo raste i jednostavno je za održavanje, a sadi se tijekom travnja
Šaren i bujan vrt san je svakog vrtlara, a ovih sedam sadnica ispunit će vam ga u najkraćem mogućem roku. Iako je vrt i dvorište potrebno održavati tijekom cijele godine, vrtlarski poslovi u travnju ključni su za raskošan vrt pun šarenog cvijeća tijekom ljeta. Baš zato vam donosimo popis cvijeća koje trebate zasaditi tijekom travnja, kako bi vaš vrt izgledao šaroliko i bogato u samo 10 tjedana. Odluka o tome hoćete li cvijeće saditi u posudice ili direktno u zemlju ovisi o toplini zemlje. Ako je toplina zemlje dosegla 10 °C ili više, sjeme za cvijeće možete posaditi direktno u zemlju.
Kadife su jednostavne za održavanje i uzgoj, a rastu u narančastim, žutim i crvenim bojama. Zbog svog intenzivnog mirisa, kao i neven, odbija štetnike zbog čega je i vrlo dobar susjed raznom povrću, poput rajčice, krumpira i krastavaca. Možete ju posaditi i kao mamac za puževe, pored salate jer iako odbija druge štetnike, jako privlači ove naporne nametnike. Svojim jarkim bojama dodaje vedrinu i šarenilo u vaš vrt, a nije zahtjevna za održavanje niti uzgoj. Idealno ju je posaditi na sunčanom položaju, iako može podnijeti i boravak u sjeni. Sadi se u rahlo tlo, na dubinu od 1 ili 2 cm te na razmaku od 20 do 40 cm. Zalijevati ju trebate redovito dok ne naraste, a kada naraste otporna je na sušu pa zalijevanje možete ograničiti na suhe i vruće dane. Kadifu je potrebno zalijevati u tlo, a ne po lišću biljke kako bi izbjegli truljenje.
Suncokret je jedna od najjednostavnijih i najbrže rastućih biljaka, zbog čega je odlična za one koji vole cvijeće, ali nemaju “zeleni palac”. Sadi se na dubinu od 3 cm te na razmaku od 30 cm. Voli sunčani položaj i redovito zalijevanje. Čest problem sa suncokretima je da rastu u nedogled pa ako vam to ne odgovara, odaberite manju vrstu prikladniju vašem vrtu. Ako vrtu želite dodati malo boje, uz žute, možete pronaći i narančaste, crvene i smeđe suncokrete.
Ova zabavna i upečatljiva biljka odličan je dodatak za svaki vrt ili okućnicu. Zijevalica je nezahtjevna, trajna i vrlo otporna biljka koja ne zahtijeva pretjeranu brigu. Dobila je ime po svom cvatu koji, ako ga stisnete sa strane, izgleda kao usta koja se otvaraju. Može se posaditi direktno u tlo, na razmaku od 20 cm. Dok je biljka mlada treba redovito zalijevanje, ali kada naraste vrlo je otporna na suha razdoblja. Zijevalica mrzi vlagu pa treba izbjeći sađenje u sjenovitom položaju i pretjerano zalijevanje.
Cinija je jednogodišnji cvijet, jednostavan za uzgoj. Voli puno sunca i cvjeta od ranog ljeta do mraza. Sije se u proljeće (travanj) direktno dobro drenirano tlo. Sadi se na dubini od pola centimetra te na razmaku od 20 cm. Redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova potiče se dodatan cvat. Odlično su cvijeće i za vazu baš zbog toga te privlače kukce poput bubamara i leptira. Potrebno ju je zalijevati redovito tijekom rasta, a kada naraste važno je zaliti ju tijekom suhih razdoblja.
Kozmos ili Uresnica nježan je cvijet koji će se svidjeti gotovo svakom vrsnom vrtlaru, zbog šarolikih opcija boja u kojima dolazi. Može narasti i preko 1,5 metara, ovisno o sorti te voli sunčana mjesta i rahlo tlo. Najbolje je biljku sijati direktno u tlo sredinom travnja, kada prođe opasnost od hladnoće i mraza. Sjeme ne treba saditi duboko, već ga samo pokriti slojem zemlje na razmaku oko barem 40 cm, jer biljka može narasti grmoliko.
Gailardija ili kokarda je vrlo otporna trajnica koja voli sunčani položaj, dobro drenirano tlo i umjereno zalijevanje. Izuzetno je zahvalna i cvate cijelo ljeto. Sadite je u proljeće na razmak 40-50 cm, na dubini od 2 cm. Voli bogato tlo, ali uspijeva i na manje pogodnom tlu te je idealna za kamenjare, gredice i tegle. Zahtijeva puno sunca te nije prikladna za sjenovita područja. Biljke treba redovito zalijevati dok se ne ukorijeni, a nakon toga biljku možete zalijevati rjeđe, ali će ljepše i bujnije cvasti ako nastaviti s redovnim zalijevanjem.
Drvolika stola je krupni grm koji dolazi u bijelim, ružičastim i ljubičastim varijantama. Može narasti u visinu do tri metra te zahtijeva puno sunca za pravilan rast. Ova biljka je vrlo otporna i jednostavna za održavanje te je pogodna za vrtlarske početnike. S obzirom na to da je vrlo bujna i raskošna potrebno ju je saditi na razmaku od 2 metra. Nakon cvatnje potrebno ju je obrezati kako bi zadržala svoj grmoliki oblik. Zbog svoje otpornosti odlična je i za kamenjare te morska područja.