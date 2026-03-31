Trik za najljepša uskršnja jaja zaludio je internet: Za 'mozaik jaja' potrebni su vam sastojci koje već imate doma!

U jeku priprema za Uskrs, kada mnogi traže ideje za što originalnije pisanice, na društvenim mrežama istaknuo se video koji spaja tradiciju, kreativnost i ekološku osviještenost. Frana, autorica iznimno popularnog kulinarskog kanala SOS Kuhinja/Kitchen, koji na YouTubeu prati više od 370.000 ljudi, objavila je detaljan vodič za izradu "mozaik jaja" koristeći isključivo prirodne sastojke. Njezin pristup oduševio je pratitelje jer dokazuje da se najljepši rezultati mogu postići uz pomoć namirnica koje većina nas već ima u kuhinji.

Video prikazuje kako od običnih bijelih jaja nastaju mala umjetnička djela s mramornim uzorkom u nijansama smeđe, bež i iznenađujuće jarke tirkizno-plave boje. Tajna se krije u staroj tehnici koja je zahvaljujući modernim platformama dobila novo ruho i postala dostupna svima. Postupak započinje sjeckanjem crvenog kupusa koji se kuha u vodi kako bi pustio boju. Istovremeno se ljuske crvenog i žutog luka te češnjaka usitne na komadiće. Jaje se prvo namoči u vodu, a zatim uvalja u mješavinu ljuski koje se na njega zalijepe. Ključni korak jest korištenje najlonske čarape. Jaje obloženo ljuskama čvrsto se umota u komad čarape i zaveže, čime se osigurava da uzorak ostane na mjestu tijekom kuhanja.

Tako pripremljena jaja zatim se kuhaju u vodi s crvenim kupusom, kojoj su dodani sol i ocat. Nakon desetak minuta kuhanja i sat vremena hlađenja u loncu, slijedi trenutak otkrivanja. Skidanjem čarape i ljuski otkriva se jedinstven mozaik uzorak na svakom jajetu. Za kraj, Frana pokazuje kako se premazivanjem jaja s malo ulja postiže visoki sjaj koji dodatno ističe dubinu boja i ljepotu šara.

Mnoge je iznenadila činjenica da crveni kupus, unatoč svojoj ljubičastoj boji, jajima daje plavu nijansu. Riječ je o maloj lekciji iz kemije: antocijanini u kupusu djeluju kao pH indikator i u interakciji s ljuskom jajeta stvaraju prekrasne plave i tirkizne tonove. Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje, a neki su imali i praktična pitanja, poput onog jesu li jaja jestiva. Budući da se koriste isključivo prirodni sastojci, jaja su potpuno sigurna za konzumaciju.