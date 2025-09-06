Koliko bi često muškarci trebali ejakulirati da smanje rizik od raka prostate? Broj bi vas mogao iznenaditi

Muškarci koji žele smanjiti rizik od raka prostate trebali bi povećati učestalost masturbacije i seksualne aktivnosti, sugerira nedavno istraživanje. Analiza prethodnih studija provedenih tijekom proteklih 30 godina pokazala je da češće ejakulacije smanjuju vjerojatnost razvoja raka prostate. Istraživači su preporučili 21 ejakulaciju mjesečno, jer je otkriveno da ovaj broj može smanjiti rizik od bolesti za jednu trećinu, piše Daily Mail.

Iako točan mehanizam nije potpuno jasan, stručnjaci vjeruju da povećan protok krvi kroz prostatu može pomoći u ispiranju štetnih tvari koje mogu izazvati rak. Istraživači su istaknuli da preporuka za redovitu ejakulaciju, posebno među muškarcima određene dobi, predstavlja proaktivan pristup očuvanju zdravlja prostate.

Pregled, objavljen ovog ljeta u časopisu Clinical Genitourinary Cancer, obuhvatio je 11 studija s gotovo 150.000 sudionika, provedenih između 1990. i 2023. godine. Sve su studije istraživale povezanost između ejakulacije i raka prostate. Broj sudionika varirao je od nekoliko desetaka do tisuća volontera, u dobi od 20 do 80 godina.

Jedna od najznačajnijih studija, provedena na Harvard Medical School, pratila je zdravstvene radnike u dobi od 46 do 81 godine. Istraživači su otkrili da su muškarci koji su ejakulirali 21 ili više puta mjesečno imali 31 posto manji rizik od raka prostate u usporedbi s onima koji su ejakulirali rjeđe. Najnovija studija, objavljena prošle godine u časopisu The World Journal of Men's Health, također je otkrila da su muškarci koji su ejakulirali barem četiri puta mjesečno u svojim 20-ima, 30-ima i 40-ima imali manji rizik od raka prostate.

Iako nije sasvim jasno kako masturbacija smanjuje rizik, pretpostavlja se da povećani protok krvi u prostatu može dostaviti kisik i hranjive tvari koje pomažu u eliminaciji potencijalno opasnih tvari. Dodatno, ejakulacija može isprati kancerogene tvari nakupljene u sjemenu.

Studija iz 2016., provedena na Sveučilištu u Bostonu, sugerira da učestala ejakulacija potiče promjene u tkivima prostate, što povećava proizvodnju citrata, spoja koji može uništiti stanice raka prostate. Najranija istraživanja, međutim, nisu pronašla vezu između ejakulacije i raka prostate. Unatoč ograničenjima, poput oslanjanja na podatke koje su ispitanici sami prijavili, istraživači smatraju da nalazi imaju veliku kliničku važnost.

Rak prostate je najčešći oblik raka kod muškaraca, pogađa jednog od osam njih i uzrokuje 35.000 smrti godišnje prema Američkom društvu za rak. Najveći rizik imaju muškarci stariji od 65 godina. Porast slučajeva raka prostate pripisuje se starenju populacije, s najvećom prevalencijom među starijim muškarcima. Ova bolest obično ne uzrokuje simptome u ranoj fazi, a kada se pojave, uključuju probleme s mokrenjem, bolnu ejakulaciju i erektilnu disfunkciju.