Keto dijeta nije samo trend: Može pomoći u snižavanju šećera u krvi i sprječavanju dijabetesa

Keto dijeta mogla bi biti više od običnog trenda na društvenim mrežama. Naime, dijeta s ultra niskim udjelom ugljikohidrata može znatno sniziti razinu šećera u krvi kod ljudi koji su u preddijabetesu, pokazalo je istraživanje.

Ketogena dijeta uključuje drastično smanjenje unosa ugljikohidrata i njihovu zamjenu namirnicama s visokim udjelom masti i proteina, a zagovornici dijete tvrde da može izazvati bezbroj zdravstvenih dobrobiti, od održavanja oštrine uma do poboljšanja zdravlja srca.

Iako su se mnoge tvrdnje pokazale lažnima ili nedokazivima, najnovija studija pokazuje da prehrana može spriječiti dijabetes tipa 2 za one s najvećim rizikom.

Istraživači su promatrali 150 ljudi u dobi od 40 do 70 godina čija je razina šećera u krvi varirala od preddijabetičkih do dijabetičkih i koji nisu uzimali lijekove za to stanje. Jedna skupina jela je svoju uobičajenu prehranu i pratili su je šest mjeseci. Ostali su jeli ekvivalent od samo 16 grama ugljikohidrata mjesečno.

Do kraja studije, oni u skupini s niskim unosom ugljikohidrata zabilježili su između 0,19 posto i 0,33 posto smanjenja hemoglobina A1c, odnosno količine glukoze (šećera) u krvi.

Prelazak na dijetu s ultra niskim udjelom ugljikohidrata mogao bi biti dovoljan da pomogne ljudima da spriječe pogoršanje razine A1c, potencijalno izbjegavajući dijagnozu dijabetesa.

Grupa koja je održavala normalnu prehranu vidjela je pad razine A1c samo oko 0,02 do 0,10 posto. Ljudi u skupini s niskim unosom ugljikohidrata zabilježili su pad razine A1c za 0,23 posto više od ljudi u skupini koji su održavali normalnu prehranu.

Kirsten Dorans, glavna autorica studije na Sveučilištu Tulane za javno zdravlje i tropsku medicinu, nazvala je ove nalaze "skromnim, ali klinički relevantnim".

“Ključna poruka je da dijeta s niskim udjelom ugljikohidrata, ako se održava, može biti koristan pristup za prevenciju i liječenje dijabetesa tipa 2, iako su potrebna dodatna istraživanja”, objasnila je.

Nalazi su objavljeni u časopisu JAMA Network Open.

