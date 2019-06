Kavopije, pozor! Znanstvenici kažu da dnevno bez problema možete popiti 25 šalica kave!

Prema novom istraživanju, ispijanje 25 šalica dnevno nije loše za zdravlje. Prethodna su istraživanja sugerirala da je povećana doza kofeina loša za srce, a može prouzročiti i srčani udar. Međutim, istraživanje provedeno na više od osam tisuća ljudi iz Velike Britanije pokazalo je da nema razlike između 25 šalica kave i jedne šalice. Istraživanje je provela organizacija ''British Heart Foundation'' a na njoj su radili profesori sa sveučilišta u Londonu ''Queen Mary'', piše Ladbible.

Ispitanike su podijelili na tri skupine: one koji piju jednu šalicu kave dnevno, one koji piju jednu do tri te one koji piju više od tri. Međutim, među ispitanicima su se našli i oni koji piju čak 25 šalica kava dnevno, a nije pronađena nikakva razlika između njih i onih koji piju tek jednu šalicu. Dr. Kenneth Fung ističe kako ljudi ne bi trebali izbjegavati kavu zbog zdravstvenih razloga.

– Naše istraživanje govori da kava nije loša za vaše arterije kako sugeriraju prethodna istraživanja. Ako se osjećate malo mamurno, slobodno napunite svoju šalicu kavom, no nemojte pretjerivati kako ne biste imali problema sa spavanjem – ističe Fung.

