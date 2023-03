Kardiolozi otkril koju hranu nikada ne jedu: 'Izbjegavajte ju!'

sve se priprema na vatri

Otvoren Bekal na Trešnjevci: Hrana je bogovska, a atomosfera točno onakva kakvu već dugo priželjkujete

Tvrtko Šakota, većina će se složiti, najbolji i najprogresivniji chef u Hrvatskoj odlučio je Marku Turkoviću napokon omogućiti da se u vlastitom prostoru razmaše i priprema hranu onako kako želi bez da mu itko sa strane 'kroji jelovnik'. Na pitanje, zašto baš Marko, odgovor glasi: – Zato što čvrsto vjerujem u njega i u to da trebamo imati više talentiranih chefova koji su ujedno i vlasnici svojih restorana kako ne bi morali raditi stvari koje ne žele jer znaju da to nije ispravan put. Samo to ih može zadržati u Hrvatskoj.