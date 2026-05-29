CFO više nije „broj dva“: Finance.Weekend otvara razgovore koji definiraju biznis

Rovinj, 28. svibnja 2026. – Treće izdanje Finance.Weekenda održat će se od 24. do 27. rujna u Rovinju, u sklopu najvećeg dosadašnjeg Weekend.19 festivala. Nakon dva uspješna izdanja koja su okupila ključne ljude iz financija, bankarstva, tehnologije i svijeta investicija, Finance.Weekend ove godine ulazi u fazu u kojoj financije prestaju biti podrška biznisu i postaju njegov aktivni upravljački sustav.

Jedan od keynote govornika ovogodišnjeg festivala je Stuart Mauchline, viši potpredsjednik za financije u Virgin Music Groupu koji vodi globalne financijske operacije izvan Sjeverne Amerike. Njegov rad obuhvaća konsolidirano globalno izvještavanje i financijsko upravljanje na više kontinenata, uz snažan fokus na tržišta u razvoju poput Indije, Nigerije i Kine, gdje se financijske odluke donose u realnom vremenu i pod visokom razinom kompleksnosti.

U Rovinj dolazi i Tomislav Mesić, član Uprave i CFO Ledo Plusa s više od 15 godina iskustva u vođenju financijskih organizacija u kompleksnim i reguliranim industrijama. Kroz karijeru je radio na ključnim M&A procesima, post-merger integracijama i restrukturiranjima, uz snažan fokus na optimizaciju poslovanja, upravljanje rizicima i izgradnju financijskih sustava koji podržavaju dugoročni rast kompanija.

Pridružit će im se i Léa Raiche-Marsden, VP of Finance u Leanspaceu, koja radi na sjecištu financija, operacija i strategije te pomaže brzo-rastućim organizacijama pretvoriti financije iz reporting funkcije u alat koji upravlja rastom i svakodnevnim odlukama.

Finance.Weekend dio je Weekenda.19, koji u Rovinju okuplja više specijaliziranih festivala i stvara prostor gdje se financije, tehnologija, mediji i biznis susreću u istom razgovoru. Upravo ta povezanost industrija čini festival mjestom gdje financije izlaze iz svoje tradicionalne uloge i postaju dio šire slike poslovne transformacije.

Ono što Finance.Weekend razlikuje od klasičnih financijskih događanja nije samo sadržaj, nego energija koju stvara. Rovinj tih dana postaje mjesto gdje CFO-ovi izlaze iz uloge „vuka samotnjaka“ i razgovaraju s poduzetnicima, investitorima, tehnološkim liderima, HR stručnjacima i kreativcima. Upravo ta kombinacija različitih industrija, iskustava i perspektiva stvara atmosferu koja Finance.Weekend pretvara u platformu za nove ideje, suradnje i poslovne prilike.

Nakon što su prethodna izdanja otvorila teme digitalne transformacije, kvalitete podataka i upravljanja rizikom, ovogodišnji fokus ide korak dalje: financije kao operativni sustav poslovanja, AI kao alat odlučivanja i redefinicija uloge CFO-a u svijetu koji se mijenja brže nego ikad.

