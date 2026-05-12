Pokrenut ćete tempiranu bombu u vašim crijevima: Radite li i vi ove dvije stvari nakon 21 sat?

Stres i jedenje kasno navečer, osobito nakon 21 sat, predstavljaju snažan udarac za vaša crijeva, potencijalno udvostručujući rizik od probavnih problema. Iako je dobro poznato da kronični stres može poremetiti normalno funkcioniranje probave, uzrokujući zatvor ili, suprotno, hitne odlaske na toalet, čini se da vrijeme obroka igra ključnu ulogu u intenzitetu tih simptoma. Novo istraživanje, koje je predstavljeno na Tjednu probavnih bolesti (DDW) 2026., sugerira da kasni obroci pojačavaju negativne učinke stresa, što za posljedicu ima poremećenu funkciju probave i crijevni mikrobiom. "Nije važno samo što jedete, već i kada jedete. A kada smo već pod stresom, tajming može zadati dvostruki udarac zdravlju crijeva", istaknula je dr. Harika Dadigiri, liječnica specijalizantica na Medicinskom fakultetu u New Yorku i glavna autorica studije.

Kako bi detaljnije istražili ovu povezanost, znanstvenici su analizirali podatke više od jedanaest tisuća sudionika iz američke Nacionalne ankete o zdravlju i prehrani, fokusirajući se na to kako su kronični stres i obrasci kasnih večernjih obroka povezani s funkcijom crijeva. Stres je mjeren takozvanim alostatskim opterećenjem, koje odražava kumulativni fizički stres na temelju indeksa tjelesne mase (BMI), kolesterola i krvnog tlaka. Rezultati su pokazali da su osobe s visokim alostatskim opterećenjem sklonije probavnim problemima. Unutar te skupine, oni koji su unosili više od 25 posto dnevnih kalorija nakon 21 sat imali su čak 1,7 puta veću vjerojatnost da će iskusiti zatvor ili proljev u usporedbi s osobama s nižom razinom stresa koje nisu jele kasno navečer.

Ovi su nalazi potvrđeni i u drugom, odvojenom skupu podataka. Analizom informacija od više od četiri tisuće sudionika iz projekta American Gut, istraživači su otkrili da su pojedinci s visokom razinom stresa i navikom kasnih obroka imali 2,5 puta veću vjerojatnost da će prijaviti crijevne probleme. Ono što je posebno zabrinjavajuće jest da su ti sudionici imali i značajno smanjenu raznolikost crijevnog mikrobioma. Ovo otkriće sugerira da vrijeme obroka može pojačati negativan utjecaj stresa na crijevne bakterije putem osi crijeva-mozak, složenog dvosmjernog komunikacijskog sustava koji povezuje živce, hormone i crijevne bakterije. Kada je tijelo pod stresom, probava već postaje reaktivnija, a unos hrane u vrijeme kada se organizam biološki priprema za odmor dodatno opterećuje sustav.

Problem leži u tome što se probava tijekom noći prirodno usporava. Tijelo se priprema za odmor i obnovu, a ne za probavljanje teških obroka. Konzumiranje hrane kasno navečer prisiljava probavni sustav na rad u vrijeme kada bi trebao mirovati, što dovodi do neusklađenosti unutarnjeg biološkog sata. Ta neusklađenost, poznata kao cirkadijalni poremećaj, ne samo da može uzrokovati neposredne simptome poput žgaravice i nadutosti, već dugoročno narušava metaboličko zdravlje i ravnotežu mikroorganizama u našim crijevima, stvarajući začarani krug u kojem loša probava i stres hrane jedno drugo.

Male promjene za veliko olakšanje

Važno je napomenuti da je studija bila opservacijska, što znači da identificira snažne veze i obrasce, ali ne dokazuje izravan uzročno-posljedični odnos. Unatoč tome, ovi nalazi pridonose rastućem polju krononutricije, znanosti koja istražuje kako unutarnji sat našeg tijela utječe na način na koji prerađuje hranu. Kontekst u kojem jedemo čini se ključnim - kasna večera tijekom opuštene večeri vjerojatno nema jednak učinak kao obrok pojeden na brzinu nakon napornog i stresnog dana. Crijeva, čini se, istovremeno registriraju i vrijeme i naše unutarnje stanje.

Dr. Dadigiri suosjeća s onima koji posežu za kasnim zalogajima nakon dugih i zahtjevnih dana, napominjući da se i sama, kao liječnica, ponekad nalazi u toj situaciji. "Nisam ja policajac za sladoled. Svatko bi trebao pojesti svoj sladoled, samo možda po mogućnosti ranije tijekom dana", poručuje ona. Rješenje nije u strogim zabranama, već u malim, dosljednim navikama. Održavanje strukturirane rutine obroka i svjesno nastojanje da se veći dio kalorija unese ranije tijekom dana može pomoći u usklađivanju s prirodnim ritmom tijela i dugoročno podržati zdravlje probavnog sustava.