Visoke temperature utječu i na njih: Kako mačkama olakšati vruće dane

Visoke temperature ne utječu samo na vas nego i na vaše kućne ljubimce, a veterinari upozoravaju da tijekom toplinskih valova i njima treba pomoći kako bi lakše podnijele vrućine. Bez obzira na to što mačke prirodno lakše reguliraju tjelesnu temperaturu od pasa, i njima je ponekad potrebna pomoć kako bi se rashladile i unijele dovoljno vode. Jedna veterinarka na svom je TikTok profilu @cat_the_vet podijelila četiri jednostavna savjeta koji će vašim ljubimcima olakšati ove vruće dane. Istaknula je da se mačke uglavnom bolje nose s visokim temperaturama nego psi jer se prirodno više odmaraju i same traže hladnija mjesta, no vlasnici bi im svejedno trebali omogućiti da se dodatno rashlade, prenosi The Mirror.
Ova stručnjakinja savjetuje da vlasnici mačaka investiraju u kvalitetnu rashladnu podlogu. Mačke većinu dana provode spavajući, između 15 i 20 sati dnevno, pa im hladna površina za ležanje može značajno pomoći. Iako vrijedi upozoriti da, kao što je često slučaj s mačkama, mnoge potpuno ignoriraju ovakve podloge, sličan efekt možete postići i ostavljanjem lagano namočenih hladnih ručnika u sobama u kojima mačka inače boravi. S obzirom na to da se tijekom ljetnih vrućina nerijetko dogodi da mačke počnu manje jesti, važno im je osigurati dovoljno hladne i pitke vode. Ako vaša mačka nema tu naviku, pokušajte je na domišljat način privući do posude s vodom ili u njezinu prehranu ubacite mokru hranu. To možete učiniti tako da dodate kockicu leda u posudu s vodom ili kockicu zamrznute vode pomiješane s njihovom mokrom hranom.
Iako preporučuje da tijekom velikih vrućina zamrznete kremaste i tekuće poslastice, sličan efekt postići ćete i ako mački date poslasticu iz hladnjaka, a ne iz zamrzivača. Tijekom proljeća i ljeta počinje razdoblje u kojem mačke gube dio dlake pa ih je važno redovito četkati i održavati urednima i čistima. Veterinarka preporučuje i da u blizini prostorije u kojoj mačka spava uključite ventilator kako bi do nje dopirao lagani povjetarac. Uz nekoliko jednostavnih trikova i malo dodatne pažnje, mačkama možete znatno olakšati podnošenje visokih temperatura i pomoći im da ostanu zdrave, hidratizirane i rashlađene tijekom vrućih ljetnih dana.