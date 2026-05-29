Savjeti stručnjaka

Visoke temperature utječu i na njih: Kako mačkama olakšati vruće dane

Stephany Domitrović
29.05.2026.
u 16:30

Iako se mačke bolje prilagođavaju visokim temperaturama od pasa i njima je ponekad potrebna dodatna pomoć kako bi se rashladile.

Visoke temperature ne utječu samo na vas nego i na vaše kućne ljubimce, a veterinari upozoravaju da tijekom toplinskih valova i njima treba pomoći kako bi lakše podnijele vrućine. Bez obzira na to što mačke prirodno lakše reguliraju tjelesnu temperaturu od pasa, i njima je ponekad potrebna pomoć kako bi se rashladile i unijele dovoljno vode. Jedna veterinarka na svom je TikTok profilu @cat_the_vet podijelila četiri jednostavna savjeta koji će vašim ljubimcima olakšati ove vruće dane. Istaknula je da se mačke uglavnom bolje nose s visokim temperaturama nego psi jer se prirodno više odmaraju i same traže hladnija mjesta, no vlasnici bi im svejedno trebali omogućiti da se dodatno rashlade, prenosi The Mirror.

Ova stručnjakinja savjetuje da vlasnici mačaka investiraju u kvalitetnu rashladnu podlogu. Mačke većinu dana provode spavajući, između 15 i 20 sati dnevno, pa im hladna površina za ležanje može značajno pomoći. Iako vrijedi upozoriti da, kao što je često slučaj s mačkama, mnoge potpuno ignoriraju ovakve podloge, sličan efekt možete postići i ostavljanjem lagano namočenih hladnih ručnika u sobama u kojima mačka inače boravi. S obzirom na to da se tijekom ljetnih vrućina nerijetko dogodi da mačke počnu manje jesti, važno im je osigurati dovoljno hladne i pitke vode. Ako vaša mačka nema tu naviku, pokušajte je na domišljat način privući do posude s vodom ili u njezinu prehranu ubacite mokru hranu. To možete učiniti tako da dodate kockicu leda u posudu s vodom ili kockicu zamrznute vode pomiješane s njihovom mokrom hranom.

@cat_the_vet Are you worried about your cats in the hot weather? Overall, don’t be! But we can definitely do things to help them be more comfortable and here are my tips! #hotweather #cats #catadvice #heatwave #catthevet ♬ original sound - Cat The Vet

Iako preporučuje da tijekom velikih vrućina zamrznete kremaste i tekuće poslastice, sličan efekt postići ćete i ako mački date poslasticu iz hladnjaka, a ne iz zamrzivača. Tijekom proljeća i ljeta počinje razdoblje u kojem mačke gube dio dlake pa ih je važno redovito četkati i održavati urednima i čistima. Veterinarka preporučuje i da u blizini prostorije u kojoj mačka spava uključite ventilator kako bi do nje dopirao lagani povjetarac. Uz nekoliko jednostavnih trikova i malo dodatne pažnje, mačkama možete znatno olakšati podnošenje visokih temperatura i pomoći im da ostanu zdrave, hidratizirane i rashlađene tijekom vrućih ljetnih dana.
savjeti veterinara dehidracija metode rashladiti ljeto mačke

