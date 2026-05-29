Ventilator može hladiti gotovo poput klime: Treba vam samo jedna stvar

Iako ljeto još nije počelo, visoke temperature mnoge su natjerale da većinu vremena provode u zatvorenom prostoru. Boravak u zatvorenom ovih si dana mnogi pokušavaju olakšati paljenjem klime, a oni koji nemaju klima-uređaj koriste ventilatore. Ako ni vi nemate pristup klimi ili ju ne želite držati upaljenom od 0 do 24 sata, jedan stručnjak otkriva trik kojim ventilator može postati znatno učinkovitiji i rashladiti prostoriju.

Stručnjak i znanstvenik iz organizacije Which?, Sam Morris, upozorio je da ventilatori sami po sebi prostoriju čine ugodnijom, iako njihova funkcija zapravo nije snižavanje temperature zraka. „Ventilatori ne hlade prostoriju, nego pokreću zrak, što pomaže rashladiti tijelo. Ako niste u prostoriji, nema koristi od toga da ventilator ostane uključen”, objasnio je. Dodao je da postoji jednostavan trik uz koji ventilator može biti znatno učinkovitiji, a potrebni su samo voda i led.

Tijekom vrućih dana toplina se zadržava u prostoru jer sunce zagrijava zrak i površine oko prozora. Ventilator tada samo kruži topli zrak po prostoriji pa osjećaj vrućine često ostaje isti. Zdjelu s vodom i ledom dovoljno je postaviti ispred ventilatora kako bi se zrak brže rashladio. Led pritom upija toplinu iz okoline dok se topi pa prostor može postati ugodniji već nakon nekoliko minuta, prenosi The Mirror.

„Na taj način ventilator radi pomalo poput klima-uređaja jer led apsorbira toplinu iz zraka”, rekao je Morris. Za brži učinak preporučuje se plitka posuda puna kockica leda postavljena ispred ventilatora. Takvo hlađenje obično traje jedan do dva sata, odnosno dok se led ne otopi. Tko želi dulje rashladiti prostor može zamrznuti velike boce vode i postaviti ih ispred ventilatora. Veći komadi leda tope se sporije pa hladniji zrak može potrajati veći dio dana.