Mislite da im pomažete? Najčešća navika kod zalijevanja zapravo ubija vaše biljke po ljetnim vrućinama

Mnogi vlasnici vrtova, u najboljoj namjeri da svojim biljkama pruže osvježenje tijekom najtoplijeg dijela dana, posežu za crijevom za vodu ili kantama upravo u podne. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je to jedna od najgorih odluka za zdravlje vašeg vrta. Kada zalijevate dok je sunce na svom vrhuncu, visoke temperature uzrokuju rapidno isparavanje vode s površine tla i lišća, što znači da značajan dio vlage nikada ni ne stigne do korijena, gdje je najpotrebnija, prenosi Homes & Gardens.

Procjenjuje se da se na taj način može izgubiti i do 40 posto vode. Osim neučinkovitosti, nagla promjena temperature koju izaziva hladna voda na pregrijanom tlu i biljkama može uzrokovati šok, a kapljice vode na lišću pod jakim suncem, iako je mit o efektu povećala uglavnom opovrgnut, mogu doprinijeti oštećenjima i stresu biljke. Umjesto da im pomažete, izlažete ih nepotrebnom riziku i iscrpljujete resurse.

Optimalno vrijeme za zalijevanje je rano ujutro, idealno između četiri i deset sati. U tom razdoblju temperature su niže, vjetar je slabiji, a sunce još nije dosegnulo svoju punu snagu. Tlo je hladnije i sposobno upiti vodu dublje, omogućujući korijenju da se opskrbi vlagom koja će mu biti potrebna da preživi nadolazeću dnevnu vrućinu. Jutarnje zalijevanje također daje lišću dovoljno vremena da se osuši tijekom dana, što značajno smanjuje rizik od razvoja gljivičnih bolesti i plijesni koje vrebaju u vlažnim i toplim uvjetima.

Večernje zalijevanje je prihvatljiva alternativa, no nosi rizik da lišće ostane mokro preko noći. Ako se ipak odlučite za večernji termin, ključno je usmjeriti mlaz vode izravno na tlo oko podnožja biljke, izbjegavajući prskanje po lišću i cvjetovima kako bi se spriječilo stvaranje povoljnih uvjeta za patogene.

Kvaliteta zalijevanja važnija je od kvantitete. Umjesto svakodnevnog, kratkog i površnog prskanja, biljkama je puno korisnije osigurati rjeđe, ali temeljito i dubinsko natapanje. Takav pristup potiče korijenje da raste dublje u tlo u potrazi za vodom, čime biljka postaje otpornija na sušu i stabilnija. Plitko i često zalijevanje stvara lijen i plitak korijenski sustav koji ostaje pri samoj površini, gdje se tlo najbrže isušuje, čineći biljku ovisnom o svakodnevnoj dozi vode i izuzetno ranjivom tijekom sušnih razdoblja. Cilj je navlažiti tlo do dubine od barem 15 do 20 centimetara. Na taj način osiguravate da voda stigne do glavne korijenske zone. Pravilno dubinsko zalijevanje također pomaže u suzbijanju korova, čije sjeme za klijanje treba stalnu vlagu na samoj površini tla.

Prije svakog zalijevanja, najjednostavniji test je provjeriti vlažnost tla prstom. Gurnite prst nekoliko centimetara u zemlju; ako je suha, vrijeme je za zalijevanje. Ako je i dalje vlažna, pričekajte još dan ili dva. Biljke u posudama zahtijevaju posebnu pažnju jer se ograničena količina zemlje u njima isušuje znatno brže nego u vrtu. Tijekom ekstremnih vrućina, ponekad ih je potrebno zaliti i dva puta dnevno - rano ujutro i kasno navečer. Travnjaci, s druge strane, mogu izdržati i do tjedan dana bez vode, ovisno o tipu trave i tla. Iako će možda privremeno poprimiti smeđu boju, većina travnjaka ima sposobnost brzog oporavka nakon prve kiše ili obilnijeg zalijevanja. Važno je izbjegavati prekomjerno gaženje po suhom travnjaku kako ne biste trajno oštetili vlati. Prilagođavanjem navika zalijevanja ne samo da ćete osigurati bujan i zdrav vrt, već ćete i odgovornije koristiti vodu.