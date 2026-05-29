Hrvatska osma zemlja na svijetu po broju narudžbi burgera putem Glova

Burgeri su i dalje apsolutni favorit među ljubiteljima hrane diljem Hrvatske, a domaći korisnici tijekom posljednjih 12 mjeseci stvorili su ogromnu potražnju na Glovu. Novi podaci platforme otkrivaju da je u tom razdoblju diljem zemlje dostavljeno nevjerojatnih 1,1 milijun hamburgera (u prosjeku dva burgera svake minute).

Kada bi se svi burgeri naručeni u Hrvatskoj tijekom prošle godine poredali jedan iza drugoga, nastao bi “lanac hrane” dug čak 110 kilometara - dovoljno da poveže Zagreb i riječku obalu.

Ovaj impresivan volumen osigurao je Hrvatskoj 8. mjesto na globalnoj razini po broju narudžbi burgera na Glovu, dok je Zagreb zauzeo 13. mjesto među gradovima s najvećim brojem dostava burgera u svijetu. 1. studenoga 2025. zabilježen je najveći broj narudžbi burgera u jednom danu tijekom prošle godine. Gledajući tjedne trendove, tjedan koji je započeo 7. srpnja 2025. imao je najveću tjednu potrošnju, s više od 10.000 narudžbi, ispred tjedana koji su započeli 6. listopada i 30. lipnja 2025. Zahvaljujući više dana s vrhuncima narudžbi, listopad 2025. proglašen je najjačim mjesecom za dostavu burgera u Hrvatskoj, nadmašivši srpanj i rujan 2025.

Burgeri su službeno omiljena comfort food opcija za početak vikenda, pri čemu je petak apsolutno najpopularniji dan za narudžbe burgera na Glovu, odmah iza njega slijede nedjelja pa subota. Bez obzira na dan u tjednu, večernji sati ostaju udarno vrijeme za ljubitelje burgera - broj dostava naglo raste između 19 i 21 sat, a vrhunac doseže točno u 20 sati, što pokazuje da Hrvati najviše vole hamburgere za večeru.

Geografski gledano, burger-manija najviše je koncentrirana u glavnom gradu. Zagreb dominira tržištem i čini 49% ukupnog nacionalnog volumena dostave burgera. Ostali gradovi s najvećim brojem narudžbi burgera u Hrvatskoj su Split, Osijek, Varaždin i Zadar.

Lokalno tržište pokazuje raznolike preferencije kada je riječ o burgerima - od klasičnih favorita do inovativnih, pikantnih kombinacija. Klasični i dupli cheeseburgeri i dalje su uvjerljivo najdominantnija kategorija. Smash burgeri nastavljaju brzo rasti u popularnosti, dok burgeri s baconom i BBQ umakom privlače ljubitelje dimljenih okusa i bogatih umaka, uz chicken burgere poput Crispy Chicken i Curry Chicken opcija. Potrošači koji traže premium iskustvo sve češće biraju Steakhouse i Chef burgere s kvalitetnijim komadima mesa i sofisticiranijim okusima. Vegetarijanske i biljne alternative održavaju stabilnu popularnost, dok su sve češće i veće plate te party paketi namijenjeni dijeljenju.

Na globalnoj razini burgeri ostaju neprikosnoveni fenomen fast food industrije. Tijekom posljednjih 12 mjeseci putem Glova diljem svijeta dostavljeno je čak 45 milijuna hamburgera. Iako Hrvatska zauzima impresivno 8. mjesto na svijetu, prvih pet zemalja po konzumaciji burgera na platformi su Španjolska, Italija, Rumunjska, Poljska i Maroko.



