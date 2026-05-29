Snack koji će oduševiti vaše goste

Brioche peciva s piletinom: Mekana, sočna i savršena za svaki obrok

@jedem.fino/Instagram
VL
Autor
Ana Hajduk
29.05.2026.
u 09:30

Topla, mekana i punjena sočnom piletinom, ova peciva savršeno su jelo koje će nestati sa stola brže nego što ste ih pripremili.

Ako tražite recept koji spaja mekano tijesto i bogato, kremasto punjenje, ova brioche peciva s piletinom oduševit će vas već na prvi zalogaj. Idealna su za ručak, večeru ili čak kao zasitna grickalica, a njihov miris iz pećnice teško će itko moći ignorirati. Recept je s food bloga @jedem.fino. Uživajte! 

Sastojci:

Tijesto:

  • 250 ml mlakog mlijeka
  • 20 g svježeg kvasca (ili 1 vrećica suhog)
  • 35 g šećera
  • 550 g brašna
  • 1 žličica soli
  • 2 žumanjka + 1 cijelo jaje
  • 60 g maslaca (sobne temperature)

Punjenje:

  • 500–600 g pilećih prsa (narezana na trakice)
  • marinada (ulje, sol, papar, bosiljak, ružmarin, paprika – po želji)
  • ulje za prženje
  • 250 ml vrhnja za kuhanje
  • 1 žličica senfa
  • začini po želji
  • 150 g mozzarelle

Premaz i posip:

  • 1 žumanjak + 15 ml mlijeka
  • sjemenke po želji

Priprema: U mlakom mlijeku razmrvite kvasac, dodajte malo šećera i ostavite nekoliko minuta da se aktivira. U zdjeli pomiješajte brašno, preostali šećer i sol, zatim dodajte kvasac i kratko izmiksajte. Umiješajte jaja pa postupno dodajte maslac narezan na kockice i mijesite nekoliko minuta dok ne dobijete glatko tijesto koje se odvaja od posude. Oblikujte kuglu, stavite je u lagano nauljenu zdjelu i ostavite da se diže dok ne udvostruči volumen. Za to vrijeme pripremite punjenje: piletinu narežite na trakice, začinite i ispecite na malo ulja. Kad je gotova, dodajte vrhnje za kuhanje, senf i začine te kratko prokuhajte da se sve poveže. Ostavite da se ohladi. Dignuto tijesto podijelite na 5 dijelova. Svaki dio lagano razvaljajte, napunite piletinom i naribanom mozzarellom te zatvorite u kuglu. Posložite peciva na lim obložen papirom za pečenje, ostavite ih da se dižu još oko 30 minuta, zatim premažite mješavinom žumanjka i mlijeka te pospite sjemenkama. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 °C oko 18–20 minuta, dok ne poprime lijepu zlatnu boju.
Važna obavijest
