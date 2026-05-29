Muči vas žgaravica? Pomoću ovih 6 zdravih namirnica nestat će kao rukom odnešena
Žgaravica je neugodan osjećaj pečenja koji se najčešće javlja iza prsne kosti, a nastaje kada se želučana kiselina vraća prema jednjaku. Mnogi je osjete nakon obilnijeg obroka, masne hrane, kave, alkohola ili kasnog večernjeg jela. Povremena žgaravica nije rijetkost.
No, ako se ponavlja često, ometa san ili je praćena bolovima, otežanim gutanjem, povraćanjem ili gubitkom kilograma, važno je javiti se liječniku. Prehrana može imati veliku ulogu u ublažavanju tegoba, iako ne odgovara svaka namirnica svima jednako. No, neke mnoge pomažu u ublažavanju simptoma.
Zobene pahuljice: Zobene pahuljice često se preporučuju osobama koje imaju problema sa žgaravicom jer su blage, zasitne i bogate vlaknima. Vlakna pomažu da se dulje osjećamo siti, pa je manja vjerojatnost prejedanja, koje može potaknuti vraćanje kiseline. Najbolje ih je pripremiti s vodom ili mlijekom koje dobro podnosite, bez puno šećera, čokolade ili masnih dodataka.
Banane: Banane spadaju među voće koje je manje kiselo od citrusa, pa ih mnogi lakše podnose kada imaju osjetljiv želudac. Zbog meke teksture i blagog okusa često se smatraju dobrim izborom za doručak ili međuobrok. Ipak, kao i kod svake hrane, važno je pratiti vlastitu reakciju jer i namirnice koje većini odgovaraju nekome mogu smetati.
Đumbir: Đumbir se u narodnoj medicini dugo koristi za probavne tegobe, a često se spominje i kao namirnica koja može umiriti želudac. Može se dodati jelima u maloj količini ili pripremiti kao blagi čaj, osobito nakon težeg obroka. Važno je ne pretjerivati, jer prejaki pripravci ili velike količine kod osjetljivih osoba mogu izazvati suprotan učinak.
Dinje i lubenice: Dinja i lubenica ubrajaju se u necitrusno voće koje je blaže za osobe sklone žgaravici. Sadrže mnogo vode, lagane su i mogu biti dobar izbor kada želite nešto slatko, a ne želite posegnuti za teškim desertom. Najbolje ih je jesti umjereno i ne neposredno prije spavanja jer prepun želudac također može pogoršati refluks.
Zelena lisnata povrća: Špinat, blitva, zelena salata i drugo zeleno povrće prirodno su lagani izbori koji se dobro uklapaju u prehranu osoba sklonih žgaravici. Takvo povrće ima malo masnoća i može pomoći da obrok bude zasitan, ali ne težak. Najbolje ga je pripremiti kuhano, pirjano na malo ulja ili kao jednostavnu salatu bez jakog octa, ljutih umaka i previše masnih preljeva.
Mrkva: Mrkva je blago, lako dostupno povrće koje se često dobro podnosi kod osjetljive probave. Može se jesti kuhana, pečena, u juhi, varivu ili kao dodatak obroku, a zbog vlakana pomaže osjećaju sitosti. Ako vam sirova mrkva teško 'sjedne', bolji izbor može biti kuhana ili kratko pirjana, jer je tada nježnija za želudac.
*uz korištenje AI-ja