Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Stabljika brokule

Ovaj dio brokule mnogi bacaju, a ima razne prednosti za vaše zdravlje

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
29.05.2026.
u 15:30

Iako stabljika ovog povrća najčešće završava u otpadu, ona ima brojne zdravstvene prednosti. Najnovija istraživanja sugeriraju da sadrži spoj s potencijalnim antikancerogenim svojstvima.

Osim što pomaže u regulaciji kolesterola i šećera u krvi te jača imunitet, ovo povrće vrlo je jednostavno za pripremu pa ga nije teško ubaciti u svakodnevnu prehranu. Iako su svi dijelovi brokule jestivi, stabljika brokule najčešće završi u smeću. Ovaj dio brokule sadrži hranjive tvari poput vitamina A i C, vlakana i kalija, a sadrži i spoj sulforafan čija se potencijalna antikancerogena svojstva trenutačno istražuju, prenosi The Mirror.

Nutricionist Tim Spector preporučuje konzumiranje sirove ili lagano kuhane brokule jer dugotrajna obrada smanjuje učinkovitost i zdravstvene prednosti spojeva poput sulforafana. „Luk, češnjak i kupusnjače poput brokule i kupusa dobar su izvor sulforafana, korisne tvari za koju se pokazalo da poboljšava kontrolu šećera i kolesterola te se čak bori protiv stanica raka”, istaknuo je. Ako niste ljubitelj sirove brokule, stručnjak preporučuje da stabljiku i glavicu narežete, ostavite deset minuta i tek onda skuhate. Na taj način u brokuli će se aktivirati korisne tvari pa ćete dobiti potpunu lepezu zdravstvenih prednosti spojeva koji se nalaze u ovom povrću, prenosi. Kako biste iskoristili puni potencijal ove zdrave povrtnice, donosimo vam jednostavan recept za pripremu stabljike, a potreban vam je samo jedan popularan umak.

@myrealfood_uk Did you know about this life hack for cooking broccoli? And don’t let the trunk go to waste👀🥦 #broccoli #lifehack #cookinghack #kitchentips #broccolilover #healthyeating #myrealfood ♬ original sound - _abiprofen

TikTok kuharica na svom je profilu @My Real Food podijelila video u kojem pokazuje način na koji priprema brokulu. Dok glavicu brokule cijelu stavlja u kipuću vodu, bez odvajanja cvjetića, stabljiku nareže uzduž na tanke komade, ubaci je na tavu i kratko poprži sa soja umakom. Za pripremu je potrebno tek nekoliko minuta, a osim što je praktičan, ovaj prilog ima i brojne zdravstvene prednosti te obiluje željezom, magnezijem i vitaminima B1 i B2. Na ovaj način smanjit ćete količinu otpada koja nastaje zbog ostataka hrane, iskoristiti cijelo povrće i uživati u svim prednostima koje konzumacija ove namirnice donosi. 
Ključne riječi
antikancerogeno djelovanje zdravlje priprema stabljika brokula

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Glovo
apsolutni favorit

Hrvatska osma zemlja na svijetu po broju narudžbi burgera putem Glova

Zagreb zauzeo 13. mjesto među gradovima s najvećim brojem dostava burgera na svijetu.; Gradovi s najvećim brojem narudžbi burgera u Hrvatskoj su Zagreb, Split, Osijek, Varaždin i Zadar. ;Broj dostavljenih hamburgera mogao bi formirati lanac burgera dug 110 km – od Zagreba do Rijeke. ;Cheeseburgeri i dalje ostaju najpopularnija kategorija, dok smash burgeri i vegetarijanske opcije bilježe rast popularnosti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!