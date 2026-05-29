Ovaj dio brokule mnogi bacaju, a ima razne prednosti za vaše zdravlje

Osim što pomaže u regulaciji kolesterola i šećera u krvi te jača imunitet, ovo povrće vrlo je jednostavno za pripremu pa ga nije teško ubaciti u svakodnevnu prehranu. Iako su svi dijelovi brokule jestivi, stabljika brokule najčešće završi u smeću. Ovaj dio brokule sadrži hranjive tvari poput vitamina A i C, vlakana i kalija, a sadrži i spoj sulforafan čija se potencijalna antikancerogena svojstva trenutačno istražuju, prenosi The Mirror.

Nutricionist Tim Spector preporučuje konzumiranje sirove ili lagano kuhane brokule jer dugotrajna obrada smanjuje učinkovitost i zdravstvene prednosti spojeva poput sulforafana. „Luk, češnjak i kupusnjače poput brokule i kupusa dobar su izvor sulforafana, korisne tvari za koju se pokazalo da poboljšava kontrolu šećera i kolesterola te se čak bori protiv stanica raka”, istaknuo je. Ako niste ljubitelj sirove brokule, stručnjak preporučuje da stabljiku i glavicu narežete, ostavite deset minuta i tek onda skuhate. Na taj način u brokuli će se aktivirati korisne tvari pa ćete dobiti potpunu lepezu zdravstvenih prednosti spojeva koji se nalaze u ovom povrću, prenosi. Kako biste iskoristili puni potencijal ove zdrave povrtnice, donosimo vam jednostavan recept za pripremu stabljike, a potreban vam je samo jedan popularan umak.

TikTok kuharica na svom je profilu @My Real Food podijelila video u kojem pokazuje način na koji priprema brokulu. Dok glavicu brokule cijelu stavlja u kipuću vodu, bez odvajanja cvjetića, stabljiku nareže uzduž na tanke komade, ubaci je na tavu i kratko poprži sa soja umakom. Za pripremu je potrebno tek nekoliko minuta, a osim što je praktičan, ovaj prilog ima i brojne zdravstvene prednosti te obiluje željezom, magnezijem i vitaminima B1 i B2. Na ovaj način smanjit ćete količinu otpada koja nastaje zbog ostataka hrane, iskoristiti cijelo povrće i uživati u svim prednostima koje konzumacija ove namirnice donosi.